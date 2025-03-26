Уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки вырос на 21 сантиметр

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Река Тобол поднялась в Кургане на 21 см
Река Тобол поднялась в Кургане на 21 см Фото:
новость из сюжета
Половодье-2025 в Курганской области

Центр гидрометеорологии Кургана сообщил об уровнях реки Тобол в городе Кургане и селе Звериноголовском. За сутки река у областного центра прибавила 21 см, сообщили в курганских СМИ.

«По состоянию на 26 марта, уровень воды в Тоболе на территории Кургана составляет 255 см, за сутки прирост на 21 см», — информирует телеканал «Область 45» со ссылкой на и.о. начальника курганского ЦГМС Наталью Астафьеву. В селе Звериноголовском уровень Тобола составил 349 см.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ожидается максимальный уровень воды в рамках нормальных значений и ниже нормы, в районе 500 см. В селе Звериноголовском — выше нормы, до 800 см.

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Центр гидрометеорологии Кургана сообщил об уровнях реки Тобол в городе Кургане и селе Звериноголовском. За сутки река у областного центра прибавила 21 см, сообщили в курганских СМИ. «По состоянию на 26 марта, уровень воды в Тоболе на территории Кургана составляет 255 см, за сутки прирост на 21 см», — информирует телеканал «Область 45» со ссылкой на и.о. начальника курганского ЦГМС Наталью Астафьеву. В селе Звериноголовском уровень Тобола составил 349 см. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ожидается максимальный уровень воды в рамках нормальных значений и ниже нормы, в районе 500 см. В селе Звериноголовском — выше нормы, до 800 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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