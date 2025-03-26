Уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки вырос на 21 сантиметр

Центр гидрометеорологии Кургана сообщил об уровнях реки Тобол в городе Кургане и селе Звериноголовском. За сутки река у областного центра прибавила 21 см, сообщили в курганских СМИ.
«По состоянию на 26 марта, уровень воды в Тоболе на территории Кургана составляет 255 см, за сутки прирост на 21 см», — информирует телеканал «Область 45» со ссылкой на и.о. начальника курганского ЦГМС Наталью Астафьеву. В селе Звериноголовском уровень Тобола составил 349 см.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ожидается максимальный уровень воды в рамках нормальных значений и ниже нормы, в районе 500 см. В селе Звериноголовском — выше нормы, до 800 см.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».