Когда ждать максимального уровня половодья на курганской реке Тобол

В Курганской области пики половодья на реке Тобол ожидаются раньше прогнозируемых сроков. Об этом сообщили сотрудники курганского ЦГМС.
«Поскольку паводковая ситуация началась на две недели раньше обычного, можно предположить, что <…> даты прохождения пиков сместятся примерно на такие же сроки», сообщила и.о. начальника курганского ЦГМС Наталья Астафьева телеканалу «Область 45». Это случится при средних погодных условиях, без обильных осадков.
Для села Звериноголовское средней датой является 23 апреля. В Кургане пик половодья планировался 2 мая. Вероятно, этой весной максимум половодья произойдет раньше.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ждут пятиметрового уровня половодья в реке Тобол. Гораздо сильнее река разольется у села Звериноголовское, где пиковые значения могут достигнуть 8-метрового уровня.
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