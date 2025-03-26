Хирурги из Тюмени спасли практически оторванную руку военнослужащего

Хирурги из тюменской ОКБ №1 спасли руку участнику СВО, конечность которого практически оторвало взрывом от мины. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.
«При выполнении боевого задания доброволец из Ишима не заметил замаскированную вражескую мину. Ударная волна от взрыва была такой силы, что ему едва не оторвало руку, потребовалось экстренное медицинское вмешательство», — обратил внимание глава региона.
После оказания первой помощи, тюменца оперативно доставили в больницу, где ему провели эндоваскулярную операцию — хирургическое вмешательство, при котором инструмент проводится внутрь сосудов. После лечения саму руку и ее подвижность удалось полностью восстановить. Недавно мужчина выписался из медучреждения и вернулся к своей семье: троим детям.
Ранее хирурги из Тобольска помогли 80-летнему мужчине, который страдал от аденомы простаты. Разорвавшийся сосуд стал причиной кровоизлияния в мочевой пузырь.
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