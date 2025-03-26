Протестовавшего против макета трубы из Суджи арестовали

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал чиновника Романа Гильманова, вышедшего на пикет против памятника «Труба», который открылся возле Храма на Крови и посвящен броску российских войск в Суджу (Курская область). Сотрудник министерства образования и молодежной политики Свердловской области пробудет под административным арестом 15 суток, сообщили в пресс-службе суда.
Его признали виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников полиции). «Мужчина отказался пройти в служебный автомобиль для проследования в отдел полиции для установления личности и составлению протокола об административном правонарушении», — рассказали в Кировском суде. Там добавили, что Гильманов пытался скрыться.
Чиновник вышел на пикет 25 марта. У него в руках был самодельный плакат. «На нем была надпись осуждающего характера по поводу макета»,— рассказывал собеседник URA.RU.
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