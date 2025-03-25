25 марта 2025

Чиновник вышел на пикет к Храму на Крови против макета трубы из Суджи

Сотрудник свердловского минобра протестовал у храма против памятника «Труба»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие трубы у Храма на крови. Екатеринбург, андреева татьяна, лисицын павел, молдавская марина, савин станислав, ельцова елена, аникина лидия, юшкова ольга
Сотрудник минобра осудил макет, посвященный знаменитому броску российских солдат Фото:

В Екатеринбурге сотрудник министерства образования и молодежной политики Свердловской области вышел на одиночный пикет. Мужчина протестовал против памятника «Труба», который открылся возле Храма на Крови и посвящен броску российских войск в Суджу (Курская область). Об этом URA.RU сообщил очевидец событий.

«Ведущий специалист минобра вышел с самодельным плакатом, на нем была надпись осуждающего характера по поводу макета. Его задержали и доставили в полицию», — объяснил собеседник агентства.

Пикетчиком оказался 24-летний чиновник. Сейчас он в изоляторе, у мужчины изъят телефон. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию российских войск». В свердловский департамент информационной политики направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ ожидается.

По данным URA.RU речь идет о Романе Гильманове. Человека с таким же именем и фамилией сейчас ищут в Екатеринбурге.

Памятник «Труба» открылся возле Храма на Крови 25 марта. Он представляет собой макет трубы, по которой российские солдаты проникли в тыл украинской армии в районе захваченной Суджи. Уникальный экспонат стал частью выставки «За гранью возможного: операция „Поток“». На открытии были митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) и певица Вика Цыганова.

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В Екатеринбурге сотрудник министерства образования и молодежной политики Свердловской области вышел на одиночный пикет. Мужчина протестовал против памятника «Труба», который открылся возле Храма на Крови и посвящен броску российских войск в Суджу (Курская область). Об этом URA.RU сообщил очевидец событий. «Ведущий специалист минобра вышел с самодельным плакатом, на нем была надпись осуждающего характера по поводу макета. Его задержали и доставили в полицию», — объяснил собеседник агентства. Пикетчиком оказался 24-летний чиновник. Сейчас он в изоляторе, у мужчины изъят телефон. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию российских войск». В свердловский департамент информационной политики направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ ожидается. По данным URA.RU речь идет о Романе Гильманове. Человека с таким же именем и фамилией сейчас ищут в Екатеринбурге. Памятник «Труба» открылся возле Храма на Крови 25 марта. Он представляет собой макет трубы, по которой российские солдаты проникли в тыл украинской армии в районе захваченной Суджи. Уникальный экспонат стал частью выставки «За гранью возможного: операция „Поток“». На открытии были митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) и певица Вика Цыганова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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