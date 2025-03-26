Пермская ученая рассказала, стоит ли верить лунному календарю при посадках

Луна оказывает влияние на рост растений. Но при посадках стоит помнить и про другие факторы, такие как условия климата и характеристика растений. Как лучше планировать посадки URA.RU рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры садоводства и перерабатывающих технологий Института фундаментальных и прикладных агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства Пермского ГАТУ Татьяна Соромотина.
«Лучше всего использовать несколько методов при планировании сроков посева и посадки. Лунный календарь может служить дополнительным ориентиром в этом процессе. Однако наиболее важными являются климатические условия и сортовые характеристики растений. Если вы стремитесь к хорошему урожаю, необходимо учитывать не только фазы Луны, но и температуру воздуха и почвы в нашем регионе», — рассказала Соромотина.
Доцент отметила, что лунный календарь строится на основе фаз луны и основывается на верованиях. Так, растущая Луна способствует росту верхней части растения, а убывающая — корневой системы. Поэтому рекомендуют на растущей Луне сажать культуры, которые развиваются в верхней части, например, томаты, огурцы и перцы. А на убывающей — морковь и свеклу.
Собеседница агентства отметила, что в Пермском крае лучше ориентироваться на агроклиматический фактор и сортовые характеристики растений. Весна на Урале начинается позже, а, значит, сажать теплолюбивые культуры нужно не ранее конца мая, отметила Соромотина. Что же касается сортов, то они разделяются на ранние, среднеспелые и поздние. Так, ранние сорта томатов требуют более ранней посадки по сравнению с поздними.
Многие ориентируются на народные приметы. Например, картофель следует сажать в период цветения черемухи, а редьку — во время празднования Троицы. По мнению доцента, приметы основаны на многолетних наблюдениях, но не всегда имеют научное обоснование.
Ранее URA.RU рассказало, когда в Прикамье лучше сажать перцы, баклажаны и томаты на огороде. В разных местах региона время посадок отличается.
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