26 марта 2025

Пермская ученая рассказала, стоит ли верить лунному календарю при посадках

Доцент Соромотина: в Пермском крае не стоит опираться только на лунный календарь
© Служба новостей «URA.RU»
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При посадках важны сразу несколько факторов
При посадках важны сразу несколько факторов Фото:

Луна оказывает влияние на рост растений. Но при посадках стоит помнить и про другие факторы, такие как условия климата и характеристика растений. Как лучше планировать посадки URA.RU рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры садоводства и перерабатывающих технологий Института фундаментальных и прикладных агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства Пермского ГАТУ Татьяна Соромотина.

«Лучше всего использовать несколько методов при планировании сроков посева и посадки. Лунный календарь может служить дополнительным ориентиром в этом процессе. Однако наиболее важными являются климатические условия и сортовые характеристики растений. Если вы стремитесь к хорошему урожаю, необходимо учитывать не только фазы Луны, но и температуру воздуха и почвы в нашем регионе», — рассказала Соромотина.

Доцент отметила, что лунный календарь строится на основе фаз луны и основывается на верованиях. Так, растущая Луна способствует росту верхней части растения, а убывающая — корневой системы. Поэтому рекомендуют на растущей Луне сажать культуры, которые развиваются в верхней части, например, томаты, огурцы и перцы. А на убывающей — морковь и свеклу.

Собеседница агентства отметила, что в Пермском крае лучше ориентироваться на агроклиматический фактор и сортовые характеристики растений. Весна на Урале начинается позже, а, значит, сажать теплолюбивые культуры нужно не ранее конца мая, отметила Соромотина. Что же касается сортов, то они разделяются на ранние, среднеспелые и поздние. Так, ранние сорта томатов требуют более ранней посадки по сравнению с поздними.

Многие ориентируются на народные приметы. Например, картофель следует сажать в период цветения черемухи, а редьку — во время празднования Троицы. По мнению доцента, приметы основаны на многолетних наблюдениях, но не всегда имеют научное обоснование.

Ранее URA.RU рассказало, когда в Прикамье лучше сажать перцы, баклажаны и томаты на огороде. В разных местах региона время посадок отличается.

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Луна оказывает влияние на рост растений. Но при посадках стоит помнить и про другие факторы, такие как условия климата и характеристика растений. Как лучше планировать посадки URA.RU рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры садоводства и перерабатывающих технологий Института фундаментальных и прикладных агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства Пермского ГАТУ Татьяна Соромотина. «Лучше всего использовать несколько методов при планировании сроков посева и посадки. Лунный календарь может служить дополнительным ориентиром в этом процессе. Однако наиболее важными являются климатические условия и сортовые характеристики растений. Если вы стремитесь к хорошему урожаю, необходимо учитывать не только фазы Луны, но и температуру воздуха и почвы в нашем регионе», — рассказала Соромотина. Доцент отметила, что лунный календарь строится на основе фаз луны и основывается на верованиях. Так, растущая Луна способствует росту верхней части растения, а убывающая — корневой системы. Поэтому рекомендуют на растущей Луне сажать культуры, которые развиваются в верхней части, например, томаты, огурцы и перцы. А на убывающей — морковь и свеклу. Собеседница агентства отметила, что в Пермском крае лучше ориентироваться на агроклиматический фактор и сортовые характеристики растений. Весна на Урале начинается позже, а, значит, сажать теплолюбивые культуры нужно не ранее конца мая, отметила Соромотина. Что же касается сортов, то они разделяются на ранние, среднеспелые и поздние. Так, ранние сорта томатов требуют более ранней посадки по сравнению с поздними. Многие ориентируются на народные приметы. Например, картофель следует сажать в период цветения черемухи, а редьку — во время празднования Троицы. По мнению доцента, приметы основаны на многолетних наблюдениях, но не всегда имеют научное обоснование. Ранее URA.RU рассказало, когда в Прикамье лучше сажать перцы, баклажаны и томаты на огороде. В разных местах региона время посадок отличается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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