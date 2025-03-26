35-летний водитель Volkswagen Sirocco, который на высокой скорости влетел в железную опору на улице Блюхера в Челябинске и погиб от удара, не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, 35-лений водитель, управляя автомобилем Volkswagen Sirocco, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (металлическую электроопору). Водитель скончался на месте ДТП», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 36-летний пассажир получил травмы и доставлен в больницу.
Жуткая авария на улице Блюхера в Челябинске произошла 26 марта днем. Водитель Volkswagen Sirocco на скорости около ста километров в час влетел в столб, сообщили очевидцы. До момента аварии он промчался на красный сигнал светофора и чуть не сбил молодого парня.
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