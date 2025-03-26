Стали известны подробности жуткой аварии в Челябинске на улице Блюхера. Фото, видео

ГАИ Челябинска: водитель Volkswagen не справился с управлением и влетел в опору
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают обстоятельства ДТП
Сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают обстоятельства ДТП Фото:

35-летний водитель Volkswagen Sirocco, который на высокой скорости влетел в железную опору на улице Блюхера в Челябинске и погиб от удара, не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 35-лений водитель, управляя автомобилем Volkswagen Sirocco, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (металлическую электроопору). Водитель скончался на месте ДТП», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 36-летний пассажир получил травмы и доставлен в больницу.

Жуткая авария на улице Блюхера в Челябинске произошла 26 марта днем. Водитель Volkswagen Sirocco на скорости около ста километров в час влетел в столб, сообщили очевидцы. До момента аварии он промчался на красный сигнал светофора и чуть не сбил молодого парня.

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35-летний водитель Volkswagen Sirocco, который на высокой скорости влетел в железную опору на улице Блюхера в Челябинске и погиб от удара, не справился с управлением. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «По предварительным данным, 35-лений водитель, управляя автомобилем Volkswagen Sirocco, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (металлическую электроопору). Водитель скончался на месте ДТП», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 36-летний пассажир получил травмы и доставлен в больницу. Жуткая авария на улице Блюхера в Челябинске произошла 26 марта днем. Водитель Volkswagen Sirocco на скорости около ста километров в час влетел в столб, сообщили очевидцы. До момента аварии он промчался на красный сигнал светофора и чуть не сбил молодого парня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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