Губернатор Алексей Текслер в преддверии игр плей-офф Кубка Гагарина дал напутствие игрокам челябинского хоккейного клуба «Трактор». Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале.
«Поблагодарил „Трактор“ за впечатляющую игру в регулярном чемпионате. Но главное начинается сейчас. Впереди самый важный этап — игры плей-офф. Давайте пожелаем парням успеха и удачи. Ребята, бейтесь за свое имя, за каждого болельщика, за клуб! Верим в команду!», — написал Текслер. Текслер является президентом клуба.
«Трактор» вышел в плей-офф Кубка Гагарина, во второй раз в истории заняв первое место в Восточной конференции КХЛ. Соперником челябинцев в первом туре плей-офф станет владивостокский «Адмирал», занявший восьмое место на Востоке.
Команды будут играть до четырех побед одной из них. Первые две игры состоятся в Челябинске 27 и 29 марта. Начало игр — в 19:00 и 16:30 соответственно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».