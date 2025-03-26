Текслер дал напутствие «Трактору» перед плей-офф: «Верим в команду!». Видео

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Алексей Текслер (третий слева) регулярно посещает матчи «Трактора»
Алексей Текслер (третий слева) регулярно посещает матчи «Трактора» Фото:

Губернатор Алексей Текслер в преддверии игр плей-офф Кубка Гагарина дал напутствие игрокам челябинского хоккейного клуба «Трактор». Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале.

«Поблагодарил „Трактор“ за впечатляющую игру в регулярном чемпионате. Но главное начинается сейчас. Впереди самый важный этап — игры плей-офф. Давайте пожелаем парням успеха и удачи. Ребята, бейтесь за свое имя, за каждого болельщика, за клуб! Верим в команду!», — написал Текслер. Текслер является президентом клуба.

«Трактор» вышел в плей-офф Кубка Гагарина, во второй раз в истории заняв первое место в Восточной конференции КХЛ. Соперником челябинцев в первом туре плей-офф станет владивостокский «Адмирал», занявший восьмое место на Востоке.

Команды будут играть до четырех побед одной из них. Первые две игры состоятся в Челябинске 27 и 29 марта. Начало игр — в 19:00 и 16:30 соответственно.

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Губернатор Алексей Текслер в преддверии игр плей-офф Кубка Гагарина дал напутствие игрокам челябинского хоккейного клуба «Трактор». Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале. «Поблагодарил „Трактор“ за впечатляющую игру в регулярном чемпионате. Но главное начинается сейчас. Впереди самый важный этап — игры плей-офф. Давайте пожелаем парням успеха и удачи. Ребята, бейтесь за свое имя, за каждого болельщика, за клуб! Верим в команду!», — написал Текслер. Текслер является президентом клуба. «Трактор» вышел в плей-офф Кубка Гагарина, во второй раз в истории заняв первое место в Восточной конференции КХЛ. Соперником челябинцев в первом туре плей-офф станет владивостокский «Адмирал», занявший восьмое место на Востоке. Команды будут играть до четырех побед одной из них. Первые две игры состоятся в Челябинске 27 и 29 марта. Начало игр — в 19:00 и 16:30 соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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