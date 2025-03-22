Стал известен соперник «Трактора» первого раунда плей-офф КХЛ

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» встретится с «Адмиралом» из Владивостока в первой игре плей-офф Кубка Гагарина. Пара определилась по итогам регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ).
«Пары первого раунда, Восток: „Трактор“ (1) — „Адмирал“ (8); „Салават Юлаев“ (2) — „Сибирь“ (7); „Металлург“ (3) — „Авангард“ (6); „Автомобилист“ (4) — „Ак Барс“ (5)». Запад: «Локомотив» (1-е место) — «Торпедо» (8); «Динамо» Москва (2) — СКА (7); «Спартак» (3) — «Северсталь» (6); «Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5), — говорится в telegram-канале КХЛ.
Серии игр будут продолжаться до тех пор, пока одна из команд не достигнет четырех побед. Встречи, в которых принимают участие команды «Локомотив», московское «Динамо», «Трактор» и «Салават Юлаев», запланированы на 27, 29, 31 марта, а также 2, 4, 6 и 8 апреля, при условии, что дополнительные игры окажутся необходимыми. Поединки, в которых участвуют «Спартак», минское «Динамо», «Металлург» и «Автомобилист», намечены на 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5 и 7 апреля, причем последние три даты предусмотрены в случае необходимости проведения дополнительных матчей.
Как URA.RU писало ранее, 22 марта «Трактор» на домашнем льду принимал «Амур» из Хабаровска. Исход встречи — 2:0 в пользу челябинцев. Команда занимает второе место в общей таблице с 96 очками.
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