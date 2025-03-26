Предполагаемый пациент, пострадавший во время аварийной посадки АН-12 в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), сообщил, что на самолете не проводилось техобслуживание. Видео с мнением мужчины прислал анонимный пользователь в редакцию местного СМИ.
«Страшно было, трясло, ревело. Вся жизнь перед глазами пролетела. Оно и понятно — самолет древний, многие летают, никто не проводит техобслуживание, долетались. Я больше на самолеты ни ногой», — высказался мужчина, который назвал себя Евгений Покрышкин, сообщили «Вести Ямал».
Врачи, осмотрев пациента, отправили его домой для амбулаторного наблюдения. Предполагаемой причиной авиаинцидента стала подломившаяся стойка шасси.
Видео: «Вести Ямал».
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