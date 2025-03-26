Пострадавший при жесткой посадке самолета в ЯНАО рассказал, как все было. Видео

Очевидец сообщил о проблемах самолета АН-12, севшего в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидец рассказал об аварийной посадке
Очевидец рассказал об аварийной посадке Фото:
новость из сюжета
Авиационные происшествия в ЯНАО

Предполагаемый пациент, пострадавший во время аварийной посадки АН-12 в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), сообщил, что на самолете не проводилось техобслуживание. Видео с мнением мужчины прислал анонимный пользователь в редакцию местного СМИ.

«Страшно было, трясло, ревело. Вся жизнь перед глазами пролетела. Оно и понятно — самолет древний, многие летают, никто не проводит техобслуживание, долетались. Я больше на самолеты ни ногой», — высказался мужчина, который назвал себя Евгений Покрышкин, сообщили «Вести Ямал».

Врачи, осмотрев пациента, отправили его домой для амбулаторного наблюдения. Предполагаемой причиной авиаинцидента стала подломившаяся стойка шасси.

Видео: «Вести Ямал».

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Предполагаемый пациент, пострадавший во время аварийной посадки АН-12 в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), сообщил, что на самолете не проводилось техобслуживание. Видео с мнением мужчины прислал анонимный пользователь в редакцию местного СМИ. «Страшно было, трясло, ревело. Вся жизнь перед глазами пролетела. Оно и понятно — самолет древний, многие летают, никто не проводит техобслуживание, долетались. Я больше на самолеты ни ногой», — высказался мужчина, который назвал себя Евгений Покрышкин, сообщили «Вести Ямал». Врачи, осмотрев пациента, отправили его домой для амбулаторного наблюдения. Предполагаемой причиной авиаинцидента стала подломившаяся стойка шасси. Видео: «Вести Ямал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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