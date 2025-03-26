Врачи осмотрели пострадавшего после крушения АН-12 в Новом Уренгое

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Пациента увезли на скорой после авиаинцидента
Пациента увезли на скорой после авиаинцидента Фото:
новость из сюжета
Авиационные происшествия в ЯНАО

Пациента, госпитализированного после авиаинцидента в аэропорту Нового Уренгоя осмотрели врачи. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.

«Пациент, которого ранее госпитализировали в медучреждение Нового Уренгоя, осмотрен медиками и отпущен. Дальнейшее наблюдение будет амбулаторно», — написали в telegram-канале окружного департамента здравоохранения.

URA.RU писало, что после аварийной посадки грузового самолета АН-12 появился один пострадавший, его госпитализировали. На борту находилось восемь человек. Следком РФ выясняет причины аварии.

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Пациента, госпитализированного после авиаинцидента в аэропорту Нового Уренгоя осмотрели врачи. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО. «Пациент, которого ранее госпитализировали в медучреждение Нового Уренгоя, осмотрен медиками и отпущен. Дальнейшее наблюдение будет амбулаторно», — написали в telegram-канале окружного департамента здравоохранения. URA.RU писало, что после аварийной посадки грузового самолета АН-12 появился один пострадавший, его госпитализировали. На борту находилось восемь человек. Следком РФ выясняет причины аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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