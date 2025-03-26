Врачи осмотрели пострадавшего после крушения АН-12 в Новом Уренгое

Пациента увезли на скорой после авиаинцидента
новость из сюжетаАвиационные происшествия в ЯНАО
Пациента, госпитализированного после авиаинцидента в аэропорту Нового Уренгоя осмотрели врачи. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО.
«Пациент, которого ранее госпитализировали в медучреждение Нового Уренгоя, осмотрен медиками и отпущен. Дальнейшее наблюдение будет амбулаторно», — написали в telegram-канале окружного департамента здравоохранения.
URA.RU писало, что после аварийной посадки грузового самолета АН-12 появился один пострадавший, его госпитализировали. На борту находилось восемь человек. Следком РФ выясняет причины аварии.
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