Власти ХМАО подняли зарплату сотрудникам УКСа

Правительство ХМАО повысило зарплаты сотрудникам Управления капитального строительства (УКС) ради усиления контроля за строительством социальных объектов. Об этом рассказал замгубернатора Азат Ислаев во время правительственного часа, передает журналист URA.RU.
«Мы существенно повысили штатную численность и уровень оплаты труда для инженеров, сопровождающих объекты. Пока зарплаты еще не дотягивают до рыночных, но уже стали конкурентными», — заявил Ислаев. Он подчеркнул, что главная задача — создать профессиональных заказчиков, способных грамотно готовить проекты и сметы, чтобы избежать ошибок, ведущих к срыву сроков.
Ранее URA.RU писало, что решение о передаче полномочий муниципалитетов на уровень округа принял губернатор Руслан Кухарук. С начала 2025 года окружное управление капстроительства стало единственным заказчиком на строительство социальных объектов.
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