Погибший в страшном ДТП в Челябинске на днях вернулся с СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина на днях вернулся из зоны проведения спецоперации
Мужчина на днях вернулся из зоны проведения спецоперации Фото:

В Челябинске в страшном ДТП, которое произошло 26 марта на улице Брюхера, погиб боец спецоперации, который на днях вернулся домой. Об этом URA.RU сообщил источник.

«На днях вернулся домой с СВО. У его пассажира сломана рука», — рассказал URA.RU источник.

ДТП произошло днем 26 марта. 35-летний водитель Volkswagen Sirocco на высокой скорости влетел в железную опору и погиб от удара. По данным пресс-службы Госавтоинспекции, он не справился с управлением. По словам очевидцев, он ехал на красный свет, а до этого чуть не сбил человека.

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В Челябинске в страшном ДТП, которое произошло 26 марта на улице Брюхера, погиб боец спецоперации, который на днях вернулся домой. Об этом URA.RU сообщил источник. «На днях вернулся домой с СВО. У его пассажира сломана рука», — рассказал URA.RU источник. ДТП произошло днем 26 марта. 35-летний водитель Volkswagen Sirocco на высокой скорости влетел в железную опору и погиб от удара. По данным пресс-службы Госавтоинспекции, он не справился с управлением. По словам очевидцев, он ехал на красный свет, а до этого чуть не сбил человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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