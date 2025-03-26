Погибший в страшном ДТП в Челябинске на днях вернулся с СВО

В Челябинске в страшном ДТП, которое произошло 26 марта на улице Брюхера, погиб боец спецоперации, который на днях вернулся домой. Об этом URA.RU сообщил источник.
«На днях вернулся домой с СВО. У его пассажира сломана рука», — рассказал URA.RU источник.
ДТП произошло днем 26 марта. 35-летний водитель Volkswagen Sirocco на высокой скорости влетел в железную опору и погиб от удара. По данным пресс-службы Госавтоинспекции, он не справился с управлением. По словам очевидцев, он ехал на красный свет, а до этого чуть не сбил человека.
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