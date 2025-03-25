25 марта 2025

В ХМАО экс-депутата задержали в аэропорту Сургута. Инсайд

Нефтеюганский экс-депутат Федин задержан по подозрению в растрате
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшего депутата думы Нефтеюганска задержали по подозрению в растрате
Бывшего депутата думы Нефтеюганска задержали по подозрению в растрате Фото:

По подозрению в коррупции задержан экс-депутат думы Нефтеюганска (ХМАО) Виктор Федин. Он был директором муниципального комбината школьного питания и проходил свидетелем по уголовному делу вместе со своим бывшим коллегой Яном Ковалем, купившим на деньги КШП «Мерседес». Источник URA.RU сообщил, что Федина поймали в аэропорту Сургута при попытке улететь в Москву, где он якобы уже нашел новую работу после отставки с поста главы КШП.

«Федин получил статус подозреваемого в деле о распродаже за бесценок муниципального имущества — зданий КШП. Говорят, они были проданы вдвое дешевле оценочной стоимости — вместо 40 миллионов рублей всего за 17. Уголовное дело возбуждено по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного чужого имущества)», — сообщает инсайдер.

Информацию подтвердили несколько источников. Комментарий пресс-службы Следственного комитета ожидается.

Лишенный мандата по утрате доверия экс-депутат думы Нефтеюганска Ян Коваль вернет в городской бюджет два миллиона рублей, потраченные на покупку Mercedes CLS-250 со счета муниципального комбината школьного питания, который он возглавлял. На признании сделки недействительной настаивал прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин.

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По подозрению в коррупции задержан экс-депутат думы Нефтеюганска (ХМАО) Виктор Федин. Он был директором муниципального комбината школьного питания и проходил свидетелем по уголовному делу вместе со своим бывшим коллегой Яном Ковалем, купившим на деньги КШП «Мерседес». Источник URA.RU сообщил, что Федина поймали в аэропорту Сургута при попытке улететь в Москву, где он якобы уже нашел новую работу после отставки с поста главы КШП. «Федин получил статус подозреваемого в деле о распродаже за бесценок муниципального имущества — зданий КШП. Говорят, они были проданы вдвое дешевле оценочной стоимости — вместо 40 миллионов рублей всего за 17. Уголовное дело возбуждено по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного чужого имущества)», — сообщает инсайдер. Информацию подтвердили несколько источников. Комментарий пресс-службы Следственного комитета ожидается. Лишенный мандата по утрате доверия экс-депутат думы Нефтеюганска Ян Коваль вернет в городской бюджет два миллиона рублей, потраченные на покупку Mercedes CLS-250 со счета муниципального комбината школьного питания, который он возглавлял. На признании сделки недействительной настаивал прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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