По подозрению в коррупции задержан экс-депутат думы Нефтеюганска (ХМАО) Виктор Федин. Он был директором муниципального комбината школьного питания и проходил свидетелем по уголовному делу вместе со своим бывшим коллегой Яном Ковалем, купившим на деньги КШП «Мерседес». Источник URA.RU сообщил, что Федина поймали в аэропорту Сургута при попытке улететь в Москву, где он якобы уже нашел новую работу после отставки с поста главы КШП.
«Федин получил статус подозреваемого в деле о распродаже за бесценок муниципального имущества — зданий КШП. Говорят, они были проданы вдвое дешевле оценочной стоимости — вместо 40 миллионов рублей всего за 17. Уголовное дело возбуждено по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного чужого имущества)», — сообщает инсайдер.
Информацию подтвердили несколько источников. Комментарий пресс-службы Следственного комитета ожидается.
Лишенный мандата по утрате доверия экс-депутат думы Нефтеюганска Ян Коваль вернет в городской бюджет два миллиона рублей, потраченные на покупку Mercedes CLS-250 со счета муниципального комбината школьного питания, который он возглавлял. На признании сделки недействительной настаивал прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин.
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