Мэрию курганского округа обязали сделать выплаты приемной матери погибшего бойца

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Суд обязал администрацию произвести выплаты за погибшего на СВО курганца
Суд обязал администрацию произвести выплаты за погибшего на СВО курганца Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Белозерского муниципального округа (Курганская область) обязали произвести выплаты местной жительнице. Женщина являлась опекуном и приемной матерью погибшего на СВО бойца, однако осталась без выплат от мэрии. Суд обязал администрацию устранить нарушение. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

«В связи со смертью военнослужащего <...> выплачена единовременная денежная выплата в размере 1 000 000 рублей. При этом при распределении указанной выплаты М. была незаконно лишена доли в размере 333 333 рубля 33 копейки», — говорится на сайте судебной организации. 

Женщина являлась опекуном погибшего в несовершеннолетнем возрасте, а затем стала приемной матерью. Администрация выплатила миллион вдове и ребенку военнослужащего, не распределив деньги в пользу фактической воспитательницы мужчины. 

Был подан иск в интересах женщины к администрации округа, правительству региона и департаменту соцполитики. Суд его частично удовлетворил. Было установлено, что  именно администрация Белозерского муниципального округа неправомерно распределила выплату. Указанную сумму взыскали с администрации Белозерского муниципального округа. 

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Шадринске сестра погибшего на СВО военного лишила через суд выплат отца. Мужчина не участвовал в воспитании сына и не общался с ним. Однако, когда сын погиб в зоне военных действий, начал собирать справки о родственных связях для военкомата.

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Власти Белозерского муниципального округа (Курганская область) обязали произвести выплаты местной жительнице. Женщина являлась опекуном и приемной матерью погибшего на СВО бойца, однако осталась без выплат от мэрии. Суд обязал администрацию устранить нарушение. Об этом сообщает пресс-служба районного суда. «В связи со смертью военнослужащего <...> выплачена единовременная денежная выплата в размере 1 000 000 рублей. При этом при распределении указанной выплаты М. была незаконно лишена доли в размере 333 333 рубля 33 копейки», — говорится на сайте судебной организации.  Женщина являлась опекуном погибшего в несовершеннолетнем возрасте, а затем стала приемной матерью. Администрация выплатила миллион вдове и ребенку военнослужащего, не распределив деньги в пользу фактической воспитательницы мужчины.  Был подан иск в интересах женщины к администрации округа, правительству региона и департаменту соцполитики. Суд его частично удовлетворил. Было установлено, что  именно администрация Белозерского муниципального округа неправомерно распределила выплату. Указанную сумму взыскали с администрации Белозерского муниципального округа.  Ранее URA.RU сообщало, что в городе Шадринске сестра погибшего на СВО военного лишила через суд выплат отца. Мужчина не участвовал в воспитании сына и не общался с ним. Однако, когда сын погиб в зоне военных действий, начал собирать справки о родственных связях для военкомата.
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