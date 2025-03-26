Жители Ямала посоревнуются за 100 тысяч рублей на конкурсе строганины. Фото

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Конкурс строганины состоится 6 апреля в Яр-Сале
Конкурс строганины состоится 6 апреля в Яр-Сале Фото:
новость из сюжета
День оленевода в ЯНАО — 2025

Жители ЯНАО могут поучаствовать в конкурсе строганины на День оленевода 6 апреля в Яр-Сале, призовой фонд которого составит 100 тысяч рублей. О номинациях конкурса сообщили в социальных сетях Ямальского района.

«Яр-Сале готовится к грандиозному гастрономическому событию: 6 апреля в День оленевода на главной площади районного центра пройдет фестиваль-чемпионат „Ямальская строганина — 2025“. Победители в номинациях „Ямальская строганина из оленьего мяса — 2025“ и „Ямальская строганина из рыбы — 2025“ получат по 100 000 рублей», — сообщили в telegram-канале «Мой Ямальский район».

Народное голосование определит обладателя сертификата на 50 тысяч рублей. За звание лучших мастеров строганины поборются 10 участников в трех номинациях: строганина из сырого оленьего мяса, из рыбы и общая презентация блюд.

Ранее URA.RU сообщало, как появился праздник Дня оленевода. По мнению депутата законодательного собрания ЯНАО Эдуарда Яунгада самые яркие праздники оленевода проходят в Аксарке, Тазовском и Яр-Сале.

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Жители ЯНАО могут поучаствовать в конкурсе строганины на День оленевода 6 апреля в Яр-Сале, призовой фонд которого составит 100 тысяч рублей. О номинациях конкурса сообщили в социальных сетях Ямальского района. «Яр-Сале готовится к грандиозному гастрономическому событию: 6 апреля в День оленевода на главной площади районного центра пройдет фестиваль-чемпионат „Ямальская строганина — 2025“. Победители в номинациях „Ямальская строганина из оленьего мяса — 2025“ и „Ямальская строганина из рыбы — 2025“ получат по 100 000 рублей», — сообщили в telegram-канале «Мой Ямальский район». Народное голосование определит обладателя сертификата на 50 тысяч рублей. За звание лучших мастеров строганины поборются 10 участников в трех номинациях: строганина из сырого оленьего мяса, из рыбы и общая презентация блюд. Ранее URA.RU сообщало, как появился праздник Дня оленевода. По мнению депутата законодательного собрания ЯНАО Эдуарда Яунгада самые яркие праздники оленевода проходят в Аксарке, Тазовском и Яр-Сале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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