Жители ЯНАО могут поучаствовать в конкурсе строганины на День оленевода 6 апреля в Яр-Сале, призовой фонд которого составит 100 тысяч рублей. О номинациях конкурса сообщили в социальных сетях Ямальского района.
«Яр-Сале готовится к грандиозному гастрономическому событию: 6 апреля в День оленевода на главной площади районного центра пройдет фестиваль-чемпионат „Ямальская строганина — 2025“. Победители в номинациях „Ямальская строганина из оленьего мяса — 2025“ и „Ямальская строганина из рыбы — 2025“ получат по 100 000 рублей», — сообщили в telegram-канале «Мой Ямальский район».
Народное голосование определит обладателя сертификата на 50 тысяч рублей. За звание лучших мастеров строганины поборются 10 участников в трех номинациях: строганина из сырого оленьего мяса, из рыбы и общая презентация блюд.
Ранее URA.RU сообщало, как появился праздник Дня оленевода. По мнению депутата законодательного собрания ЯНАО Эдуарда Яунгада самые яркие праздники оленевода проходят в Аксарке, Тазовском и Яр-Сале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!