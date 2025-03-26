Вице-губернатор ХМАО обвинил чиновников Сургута в безответственности

Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев раскритиковал чиновников администрации Сургута за системные ошибки при строительстве школ в городе. Об этом Ислаев заявил во время правительственного часа в Думе ХМАО, передает журналист URA.RU.
«В Сургуте никто не хочет брать на себя ответственность. Чиновники годами судятся вместо того, чтобы решать проблемы, а деньги замораживаются», — заявил Ислаев. Он привел пример 38-го микрорайона, где школа не может быть построена из-за судебных споров о земельном участке, хотя потребность в ней критически высока.
Из запланированных школ на данный момент строительство активно ведется на двух объектах. Остальные стройки школ, включая объекты в 24-м и 30-м микрорайонах, столкнулись с проблемами из-за конфликтов с подрядчиками, ошибок в документации и прочих нарушений.
Источник URA.RU в мэрии Сургута считает, что претензии Ислаева, в первую очередь, относятся к чиновникам команд предыдущих градоначальников. «Строительство школ в Сургуте начало буксовать еще при Вадиме Шувалове. Их возведение в формате концессий себя не оправдало. Нынешний мэр Слепов нацеливает подчиненных на то, чтобы разрешить эту ситуацию, в том числе при поддержке округа», — прокомментировал инсайдер. В пресс-службу мэрии Сургута был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU писало, что мэр Сургута Максим Слепов пообещал построить 15 новых школ. Они должны появится в городе к началу 2030 года.
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