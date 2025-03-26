Экс-депутат из ХМАО, задержанный в аэропорту Сургута, отправится в СИЗО

Экс-депутат думы Нефтеюганска (ХМАО) Виктор Федин арестован. Его подозревают его не только в растрате, но и в злоупотреблении должностными полномочиями во время работы в муниципальном Комбинате школьного питания, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по ХМАО.
«Следствием предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) бывшему заместителю директора по административно-хозяйственной части предприятия. По ходатайству следователя судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в ведомстве.
По версии следствия, Федин, будучи еще замом директора по административно-хозяйственной части (после ухода экс-директора КШП, скандального депутата Яна Коваля, купившего на бюджетные деньги Mercedes, он возглавил учреждение) продал индивидуальному предпринимателю три помещения, принадлежавшие МУП КШП за 18,739 миллиона рублей, хотя их оценивали более чем в 41 миллион. При этом была нарушена процедура проведения аукциона. Источники в силовых структурах отмечают, что в деле Коваля и Федина могут появиться еще фигуранты. «Вопросы, например, есть к ИП Екатерине Косых, которая якобы купила у КШП коммерческую недвижимость по заниженной цене», — предполагает инсайдер.
Ранее URA.RU писало о том, что Федина задержали в аэропорту Сургута. Инсайд агентства подтвердился.
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