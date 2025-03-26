Дума ХМАО поддержит кандидатуру нового члена избиркома от ЛДПР. Фото

В избирком ХМАО от ЛДПР войдет партийная пиарщица Мамонтова
© Служба новостей «URA.RU»
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Пиарщица ЛДПР станет новым членом избиркома ХМАО
Пиарщица ЛДПР станет новым членом избиркома ХМАО Фото:

Дума ХМАО поддержит кандидатуру нового члена избиркома от ЛДПР. Взамен ушедшего Александра Лобова (которого, по слухам, его ждут карьерные перспективы в Тюменской областной думе, куда он может попасть по спискам) на этот пост претендует партийная пиарщица Марина Мамонтова. Ее кандидатуру согласовал думский комитет по законодательству, сообщает корреспондент URA.RU.

«Нет вопросов. Партия выдвинула, значит, ручается за человека. Рекомендовано поддержать кандидатуру на заседании думы», — поддержал Мамонтову комитет.

Югорским политикам Мамонтова известна как бывшая помощница депутата окружной думы Александра Мещангина. «Громких заявлений и сюрпризов от нее ждать не стоит. Мамонтова — абсолютно системная», — сообщает источник в партии. Дума рассмотрит вопрос 27 марта.

Лобов покинул пост члена избиркома на фоне слухов о своем переходе в Тюменскую областную думу. Ранее в ЛДПР уже устраивали такую ротацию накануне выборов 2021 года, когда в парламенте освободилось место уехавшего на Ямал Дениса Садовникова.

Марина Мамонтова на заседании комитета по законодательству в думе ХМАО
Марина Мамонтова на заседании комитета по законодательству в думе ХМАО
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Дума ХМАО поддержит кандидатуру нового члена избиркома от ЛДПР. Взамен ушедшего Александра Лобова (которого, по слухам, его ждут карьерные перспективы в Тюменской областной думе, куда он может попасть по спискам) на этот пост претендует партийная пиарщица Марина Мамонтова. Ее кандидатуру согласовал думский комитет по законодательству, сообщает корреспондент URA.RU. «Нет вопросов. Партия выдвинула, значит, ручается за человека. Рекомендовано поддержать кандидатуру на заседании думы», — поддержал Мамонтову комитет. Югорским политикам Мамонтова известна как бывшая помощница депутата окружной думы Александра Мещангина. «Громких заявлений и сюрпризов от нее ждать не стоит. Мамонтова — абсолютно системная», — сообщает источник в партии. Дума рассмотрит вопрос 27 марта. Лобов покинул пост члена избиркома на фоне слухов о своем переходе в Тюменскую областную думу. Ранее в ЛДПР уже устраивали такую ротацию накануне выборов 2021 года, когда в парламенте освободилось место уехавшего на Ямал Дениса Садовникова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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