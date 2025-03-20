В Европе разрабатываются различные сценарии международной операции на Украине, сообщил начальник Генерального штаба войск Польши, генерал Веслав Кукула. По его словам, планы операции тесно связаны с текущими мирными переговорами.
«Готовится многовариантная операция, которая во многом зависит от того, как будут проходить мирные переговоры», — заявил Кукула агентству РАР. Он подчеркнул, что на данный момент процесс находится на начальной стадии планирования и конкретные детали еще не утверждены. Генерал уточнил, что подробности планируемой операции пока остаются конфиденциальными.
Также он прокомментировал предстоящую встречу военачальников нескольких стран в Лондоне, которая, по его словам, будет посвящена разработке операции по обеспечению мира на Украине. По его словам, после заявлений политических лидеров западных стран пройдут плановые совещания на уровне военного руководства для обсуждения формата операции.
Отвечая на вопрос о возможном участии в миротворческой миссии, генерал отметил, что «участие Польши будет таким, как заявлено на политическом уровне». Он уточнил, что польские солдаты не будут задействованы в операциях на Украине, несмотря на геополитическое положение страны и удобные логистические коммуникации. Кукула добавил, что Польша готова предоставить широкий спектр компетенций, включая базирование войск, материально-техническую поддержку и учебную инфраструктуру для подготовки украинских сил, что поможет обеспечить стабильность и мир в регионе.
В последнее время стали появляться сообщения о том, что рассматривается вопрос о возможной отправке миротворческих сил на Украину от европейских стран. Основными пропагандистами данной инициативы выступают Франция и Великобритания. Россия же считает размещение миротворцев на территории Украины категорически неприемлемым.
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