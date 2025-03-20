Премьер Британии назвал сроки размещения миротворцев на Украине

Благодаря переговорам между США и Россией становятся яснее сроки размещения миротворцев на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Сроки становятся более понятными, очевидно благодаря важным переговорам между США и Россией на этой неделе», — заявил Стармер. Об этом он сообщил в эфире телеканала ITV.
Кроме того, Стармер добавил, что запланированная встреча военных из стран Запада, которая пройдет в Великобритании 20 марта, будет сфокусирована на планировании миротворческих операций. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности воздушного пространства, морских и граничных зон.
В последнее время стали появляться сообщения о том, что рассматривается вопрос о возможной отправке миротворческих сил в Украину от европейских стран. Основными пропагандистами данной инициативы выступают Франция и Великобритания.
Ранее Британский министр вооруженных сил Люк Поллард заговорил о переброске военного контингента страны, который в данный момент участвует в операциях НАТО на восточном фланге альянса, для миротворческой миссии на Украине. Но власти обеспокоены возможной нехваткой ресурсов.
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