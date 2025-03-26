В Европе заговорили о перезапуске «Северных потоков»

Несколько ниток газопровода «Северный поток» могут быть вновь запущены. Об этом сообщил французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне. Это заявление было сделано на фоне инцидентов 2022 года, когда три из четырех ниток «Северного потока» были повреждены в результате взрывов.
«Я не удивлюсь, если две из четырех ниток вновь заработают. Не четыре из четырех», — цитирует Reuters слова Пуянне. По его словам, невозможно быть конкурентоспособным без российского газа при помощи СПГ.
Ранее немецкая газета Bild писала, что контроль над «Северным поток» может получить США, чтобы вернуть поставки российского газа в Европу. Хотя ЕС планировал отказаться от топлива из России к 2027 году.
Осенью 2022 года «Северный поток — 2» был частично разрушен в результате взрывов. Рассматривается возможность диверсии.
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