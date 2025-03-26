Врач рассказала о неожиданной пользе чая

Американские ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе пришли к выводу, что регулярное употребление чая, минимум по две чашки в день, снижает риск развития сердечных заболеваний. С этими утверждениями согласилась врач-терапевт, диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Галина Емельянова. Однако специалист не согласилась с причинами о пользе чая с зарубежными исследованиями.
«Действительно, имеются многочисленные исследования, которые связывают регулярное употребление чая (две чашки и больше в день) со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и увеличением продолжительности жизни. <...> Однако гипотеза о том, что кардиопротективный эффект чая связан с тем, что чайные листья при заваривании вытягивают тяжелые металлы из воды, не подтверждается многими современными научными данными. Скорее, этот эффект обусловлен содержанием в чае полифенолов — катехинов и теафлавинов», — рассказала Емельянова в разговоре с aif.ru.
Специалист пояснила, что катехины представляют собой полифенольные соединения из группы флавоноидов, которые являются разновидностью антиоксидантов. Они помогают понижать уровень «плохого» холестерина, защищать эндотелий сосудов от повреждений, снижать артериальное давление и таким образом способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Наибольшее количество катехинов содержится в чае матча — от 100 до 300 мг, за ним следует зеленый чай — от 50 до 150 мг, и черный чай — от 10 до 40 мг. Причем эти значения могут изменяться в зависимости от сорта чайного дерева, условий его выращивания и метода заваривания. Рекомендуемое количество катехинов для взрослых составляет 200 миллиграмм, добавляет врач.
Также в черном чае присутствуют теафлавины, которые образуются в процессе окисления катехинов во время ферментации. Они также помогают снизить уровень «плохого» холестерина и защитить эндотелий сосудов от повреждений.
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