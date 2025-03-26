Врач рассказала о неожиданной пользе чая

Врач Емельянова: черный чай снижает риск появления сердечных заболеваний
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Листья чая содержат специальные полифенолы, которые снижают риск развития сердечных заболеваний, уточнила врач Галина Емельянова
Листья чая содержат специальные полифенолы, которые снижают риск развития сердечных заболеваний, уточнила врач Галина Емельянова Фото:

Американские ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе пришли к выводу, что регулярное употребление чая, минимум по две чашки в день, снижает риск развития сердечных заболеваний. С этими утверждениями согласилась врач-терапевт, диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Галина Емельянова. Однако специалист не согласилась с причинами о пользе чая с зарубежными исследованиями.

«Действительно, имеются многочисленные исследования, которые связывают регулярное употребление чая (две чашки и больше в день) со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и увеличением продолжительности жизни. <...> Однако гипотеза о том, что кардиопротективный эффект чая связан с тем, что чайные листья при заваривании вытягивают тяжелые металлы из воды, не подтверждается многими современными научными данными. Скорее, этот эффект обусловлен содержанием в чае полифенолов — катехинов и теафлавинов», — рассказала Емельянова в разговоре с aif.ru.

Специалист пояснила, что катехины представляют собой полифенольные соединения из группы флавоноидов, которые являются разновидностью антиоксидантов. Они помогают понижать уровень «плохого» холестерина, защищать эндотелий сосудов от повреждений, снижать артериальное давление и таким образом способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Наибольшее количество катехинов содержится в чае матча — от 100 до 300 мг, за ним следует зеленый чай — от 50 до 150 мг, и черный чай — от 10 до 40 мг. Причем эти значения могут изменяться в зависимости от сорта чайного дерева, условий его выращивания и метода заваривания. Рекомендуемое количество катехинов для взрослых составляет 200 миллиграмм, добавляет врач.

Также в черном чае присутствуют теафлавины, которые образуются в процессе окисления катехинов во время ферментации. Они также помогают снизить уровень «плохого» холестерина и защитить эндотелий сосудов от повреждений.

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Американские ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе пришли к выводу, что регулярное употребление чая, минимум по две чашки в день, снижает риск развития сердечных заболеваний. С этими утверждениями согласилась врач-терапевт, диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Галина Емельянова. Однако специалист не согласилась с причинами о пользе чая с зарубежными исследованиями. «Действительно, имеются многочисленные исследования, которые связывают регулярное употребление чая (две чашки и больше в день) со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и увеличением продолжительности жизни. <...> Однако гипотеза о том, что кардиопротективный эффект чая связан с тем, что чайные листья при заваривании вытягивают тяжелые металлы из воды, не подтверждается многими современными научными данными. Скорее, этот эффект обусловлен содержанием в чае полифенолов — катехинов и теафлавинов», — рассказала Емельянова в разговоре с aif.ru. Специалист пояснила, что катехины представляют собой полифенольные соединения из группы флавоноидов, которые являются разновидностью антиоксидантов. Они помогают понижать уровень «плохого» холестерина, защищать эндотелий сосудов от повреждений, снижать артериальное давление и таким образом способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Наибольшее количество катехинов содержится в чае матча — от 100 до 300 мг, за ним следует зеленый чай — от 50 до 150 мг, и черный чай — от 10 до 40 мг. Причем эти значения могут изменяться в зависимости от сорта чайного дерева, условий его выращивания и метода заваривания. Рекомендуемое количество катехинов для взрослых составляет 200 миллиграмм, добавляет врач. Также в черном чае присутствуют теафлавины, которые образуются в процессе окисления катехинов во время ферментации. Они также помогают снизить уровень «плохого» холестерина и защитить эндотелий сосудов от повреждений.
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