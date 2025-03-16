Черный, зеленый или травяной: диетолог назвала самый полезный чай

Диетолог Никитина: зеленый чай — напиток для здоровья и долголетия
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Некоторые чаи - щиты для сердечно-сосудистой системы
Некоторые чаи - щиты для сердечно-сосудистой системы Фото:

Каждое утро миллионы людей начинают свой день с чашки ароматного чая. Но немногие задаются вопросом: какой же чай полезнее — классический черный, бодрящий зеленый или успокаивающий травяной. URA.RU поговорил с диетологом, нутрициологом и анти-эйдж терапевтом Ларисой Никитиной — рассказываем, чем полезен каждый из чаев и какой из них лучше выбрать для своего здоровья.

Травяные чаи: природная аптека

Травяные чаи — это напитки, которые готовят из листьев, корней, стеблей и соцветий лекарственных растений. Они могут быть как моно-чаями (например, только из ромашки или боярышника), так и сборами из нескольких компонентов, часто объединенных по функциональному признаку — мочегонные, улучшающие пищеварение и другие.

«Травяные чаи отличаются богатым составом и, что важно, не содержат кофеина, но богаты флавоноидами и дубильными веществами», — отметила URA.RU Никитина.

Флавоноиды, содержащиеся преимущественно в листьях и соцветиях растений, направлены на укрепление сосудов и нормализацию артериального давления. Дубильные вещества обладают вяжущими свойствами, защищают от грибков и бактерий, помогают организму избавляться от шлаков и борются со свободными радикалами.

В зависимости от состава, травяные чаи могут оказывать различное воздействие на организм:

  • Тонизирующие и общеукрепляющие: женьшень, имбирь, боярышник, листья земляники, лимонник
  • Противовоспалительные: малина, одуванчик, бессмертник, зверобой (с зверобоем стоит быть осторожными мужчинам)
  • Успокаивающие: мелисса, мята, валериана
  • Жаропонижающие и потогонные: липа, малина, ромашка, лопух
  • Спазмолитические: ромашка
  • Витаминизирующие: черная смородина, облепиха, гибискус, шиповник, земляника, малина

«Действие таких чаев зависит от состава. Многие выращивают на своих участках разные полезные растения и создают потрясающие многокомпонентные чаи с неповторимым вкусом», — делится эксперт.

Как правильно выбирать и готовить травяные чаи

При выборе травяных чаев важно учитывать их происхождение. Лучше всего приобретать их в аптеках или готовить самостоятельно из растений, выращенных без применения химикатов.

«Я бы не рисковала покупать травяные чаи на рынках у бабушек, потому что неизвестно, где собрано сырье и чем его обрабатывали. Особенно вредными могут быть растения, собранные вдоль дорог, где много выхлопов, пыли и грязи», — предупреждает Никитина.

Для разнообразия вкуса в травяные чаи можно добавлять:

  • Высушенную цедру апельсина или лимона
  • Ягоды (облепиха придает напитку яркий цвет и аромат)
  • Тонкие ломтики фруктов (груша, яблоко, манго)
  • Бутончики роз (только из необработанных химикатами растений)

Зеленый чай: кладезь антиоксидантов

Зеленый чай — продукт минимальной ферментации, благодаря чему в нем сохраняется больше полезных веществ, чем в черном. «В зеленом чае сохраняется больше аминокислот, в частности L-тианина, витаминов группы B, витамина C, PP, P, а также флавоноидов и антиоксидантов», — объяснила эксперт.

Польза зеленого чая для здоровья

Исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая может:

  • Снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта
  • Повышать бодрость и тонус
  • Оказывать антимикробное действие
  • Участвовать в профилактике болезни Паркинсона и Альцгеймера
  • Помогать в реабилитации при онкологических заболеваниях (рак молочной железы, простаты)
  • Предотвращать старение кожи благодаря антиоксидантам
  • Защищать от ультрафиолетового излучения

Интересно, что мнения исследователей о влиянии зеленого чая на артериальное давление расходятся: одни считают, что он способствует его снижению, другие — что повышает, добавила специалист. Поэтому ориентироваться нужно на свое самочувствие.

Черный чай: классика с характером

Черный чай проходит более длительную ферментацию, в результате которой образуются особые флавоноиды — теафлавины и рубигины.

«Флавоноиды, полученные в результате ферментации черного чая, обладают противораковыми и противовоспалительными свойствами, а также регулируют уровень холестерина», — отмечает эксперт.

В чем преимущества черного чая

Регулярное употребление качественного черного чая способствует:

  • Укреплению суставов и костных тканей (профилактика остеопороза)
  • Здоровью десен и полости рта (уничтожает бактерии, укрепляет эмаль)
  • Нормализации метаболизма и поддержанию стройности
  • Замедлению всасывания сахара в кровь (профилактика диабета)
  • Борьбе с кишечными инфекциями и заболеваниями
  • Тонизации организма

Как выбрать свой идеальный чай

При выборе чая важно учитывать не только его полезные свойства, но и индивидуальную реакцию организма.

«Решать, какой чай пить, вы должны сами, учитывая свои цели и индивидуальную переносимость. Прислушивайтесь к своему организму: если после зеленого чая вы чувствуете бодрость без скачков давления — это ваш чай. Если вам помогает черный чай — выбирайте его. Если вечером травяной чай помогает расслабиться и хорошо спать — пейте на здоровье», — посоветовала Никитина.

Все полезные свойства относятся только к качественным листовым чаям, а не к пакетированным, подчеркнула эксперт.

«Все полезные свойства не относится к чаям из пакетиков. Это переработанные „веники“, перемолотая пыль неизвестного происхождения. Мы говорим только о хороших листовых чаях, которые прошли правильную обработку», — заключила она.

Выводы: какой чай полезнее всего

Однозначного ответа на вопрос, какой чай полезнее, не существует. У каждого вида свои плюсы:

  • Травяные чаи — не содержат кофеина, богаты разнообразными активными веществами и могут оказывать направленное действие в зависимости от состава
  • Зеленый чай — богат антиоксидантами, помогает сохранять молодость и бодрость
  • Черный чай — содержит уникальные флавоноиды, укрепляет кости и зубы, тонизирует

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Каждое утро миллионы людей начинают свой день с чашки ароматного чая. Но немногие задаются вопросом: какой же чай полезнее — классический черный, бодрящий зеленый или успокаивающий травяной. URA.RU поговорил с диетологом, нутрициологом и анти-эйдж терапевтом Ларисой Никитиной — рассказываем, чем полезен каждый из чаев и какой из них лучше выбрать для своего здоровья. Травяные чаи: природная аптека Травяные чаи — это напитки, которые готовят из листьев, корней, стеблей и соцветий лекарственных растений. Они могут быть как моно-чаями (например, только из ромашки или боярышника), так и сборами из нескольких компонентов, часто объединенных по функциональному признаку — мочегонные, улучшающие пищеварение и другие. «Травяные чаи отличаются богатым составом и, что важно, не содержат кофеина, но богаты флавоноидами и дубильными веществами», — отметила URA.RU Никитина. Флавоноиды, содержащиеся преимущественно в листьях и соцветиях растений, направлены на укрепление сосудов и нормализацию артериального давления. Дубильные вещества обладают вяжущими свойствами, защищают от грибков и бактерий, помогают организму избавляться от шлаков и борются со свободными радикалами. В зависимости от состава, травяные чаи могут оказывать различное воздействие на организм: «Действие таких чаев зависит от состава. Многие выращивают на своих участках разные полезные растения и создают потрясающие многокомпонентные чаи с неповторимым вкусом», — делится эксперт. Как правильно выбирать и готовить травяные чаи При выборе травяных чаев важно учитывать их происхождение. Лучше всего приобретать их в аптеках или готовить самостоятельно из растений, выращенных без применения химикатов. «Я бы не рисковала покупать травяные чаи на рынках у бабушек, потому что неизвестно, где собрано сырье и чем его обрабатывали. Особенно вредными могут быть растения, собранные вдоль дорог, где много выхлопов, пыли и грязи», — предупреждает Никитина. Для разнообразия вкуса в травяные чаи можно добавлять: Зеленый чай: кладезь антиоксидантов Зеленый чай — продукт минимальной ферментации, благодаря чему в нем сохраняется больше полезных веществ, чем в черном. «В зеленом чае сохраняется больше аминокислот, в частности L-тианина, витаминов группы B, витамина C, PP, P, а также флавоноидов и антиоксидантов», — объяснила эксперт. Польза зеленого чая для здоровья Исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая может: Интересно, что мнения исследователей о влиянии зеленого чая на артериальное давление расходятся: одни считают, что он способствует его снижению, другие — что повышает, добавила специалист. Поэтому ориентироваться нужно на свое самочувствие. Черный чай: классика с характером Черный чай проходит более длительную ферментацию, в результате которой образуются особые флавоноиды — теафлавины и рубигины. «Флавоноиды, полученные в результате ферментации черного чая, обладают противораковыми и противовоспалительными свойствами, а также регулируют уровень холестерина», — отмечает эксперт. В чем преимущества черного чая Регулярное употребление качественного черного чая способствует: Как выбрать свой идеальный чай При выборе чая важно учитывать не только его полезные свойства, но и индивидуальную реакцию организма. «Решать, какой чай пить, вы должны сами, учитывая свои цели и индивидуальную переносимость. Прислушивайтесь к своему организму: если после зеленого чая вы чувствуете бодрость без скачков давления — это ваш чай. Если вам помогает черный чай — выбирайте его. Если вечером травяной чай помогает расслабиться и хорошо спать — пейте на здоровье», — посоветовала Никитина. Все полезные свойства относятся только к качественным листовым чаям, а не к пакетированным, подчеркнула эксперт. «Все полезные свойства не относится к чаям из пакетиков. Это переработанные „веники“, перемолотая пыль неизвестного происхождения. Мы говорим только о хороших листовых чаях, которые прошли правильную обработку», — заключила она. Выводы: какой чай полезнее всего Однозначного ответа на вопрос, какой чай полезнее, не существует. У каждого вида свои плюсы:
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