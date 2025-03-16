Черный, зеленый или травяной: диетолог назвала самый полезный чай

Каждое утро миллионы людей начинают свой день с чашки ароматного чая. Но немногие задаются вопросом: какой же чай полезнее — классический черный, бодрящий зеленый или успокаивающий травяной. URA.RU поговорил с диетологом, нутрициологом и анти-эйдж терапевтом Ларисой Никитиной — рассказываем, чем полезен каждый из чаев и какой из них лучше выбрать для своего здоровья.
Травяные чаи: природная аптека
Травяные чаи — это напитки, которые готовят из листьев, корней, стеблей и соцветий лекарственных растений. Они могут быть как моно-чаями (например, только из ромашки или боярышника), так и сборами из нескольких компонентов, часто объединенных по функциональному признаку — мочегонные, улучшающие пищеварение и другие.
«Травяные чаи отличаются богатым составом и, что важно, не содержат кофеина, но богаты флавоноидами и дубильными веществами», — отметила URA.RU Никитина.
Флавоноиды, содержащиеся преимущественно в листьях и соцветиях растений, направлены на укрепление сосудов и нормализацию артериального давления. Дубильные вещества обладают вяжущими свойствами, защищают от грибков и бактерий, помогают организму избавляться от шлаков и борются со свободными радикалами.
В зависимости от состава, травяные чаи могут оказывать различное воздействие на организм:
- Тонизирующие и общеукрепляющие: женьшень, имбирь, боярышник, листья земляники, лимонник
- Противовоспалительные: малина, одуванчик, бессмертник, зверобой (с зверобоем стоит быть осторожными мужчинам)
- Успокаивающие: мелисса, мята, валериана
- Жаропонижающие и потогонные: липа, малина, ромашка, лопух
- Спазмолитические: ромашка
- Витаминизирующие: черная смородина, облепиха, гибискус, шиповник, земляника, малина
«Действие таких чаев зависит от состава. Многие выращивают на своих участках разные полезные растения и создают потрясающие многокомпонентные чаи с неповторимым вкусом», — делится эксперт.
Как правильно выбирать и готовить травяные чаи
При выборе травяных чаев важно учитывать их происхождение. Лучше всего приобретать их в аптеках или готовить самостоятельно из растений, выращенных без применения химикатов.
«Я бы не рисковала покупать травяные чаи на рынках у бабушек, потому что неизвестно, где собрано сырье и чем его обрабатывали. Особенно вредными могут быть растения, собранные вдоль дорог, где много выхлопов, пыли и грязи», — предупреждает Никитина.
Для разнообразия вкуса в травяные чаи можно добавлять:
- Высушенную цедру апельсина или лимона
- Ягоды (облепиха придает напитку яркий цвет и аромат)
- Тонкие ломтики фруктов (груша, яблоко, манго)
- Бутончики роз (только из необработанных химикатами растений)
Зеленый чай: кладезь антиоксидантов
Зеленый чай — продукт минимальной ферментации, благодаря чему в нем сохраняется больше полезных веществ, чем в черном. «В зеленом чае сохраняется больше аминокислот, в частности L-тианина, витаминов группы B, витамина C, PP, P, а также флавоноидов и антиоксидантов», — объяснила эксперт.
Польза зеленого чая для здоровья
Исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая может:
- Снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта
- Повышать бодрость и тонус
- Оказывать антимикробное действие
- Участвовать в профилактике болезни Паркинсона и Альцгеймера
- Помогать в реабилитации при онкологических заболеваниях (рак молочной железы, простаты)
- Предотвращать старение кожи благодаря антиоксидантам
- Защищать от ультрафиолетового излучения
Интересно, что мнения исследователей о влиянии зеленого чая на артериальное давление расходятся: одни считают, что он способствует его снижению, другие — что повышает, добавила специалист. Поэтому ориентироваться нужно на свое самочувствие.
Черный чай: классика с характером
Черный чай проходит более длительную ферментацию, в результате которой образуются особые флавоноиды — теафлавины и рубигины.
«Флавоноиды, полученные в результате ферментации черного чая, обладают противораковыми и противовоспалительными свойствами, а также регулируют уровень холестерина», — отмечает эксперт.
В чем преимущества черного чая
Регулярное употребление качественного черного чая способствует:
- Укреплению суставов и костных тканей (профилактика остеопороза)
- Здоровью десен и полости рта (уничтожает бактерии, укрепляет эмаль)
- Нормализации метаболизма и поддержанию стройности
- Замедлению всасывания сахара в кровь (профилактика диабета)
- Борьбе с кишечными инфекциями и заболеваниями
- Тонизации организма
Как выбрать свой идеальный чай
При выборе чая важно учитывать не только его полезные свойства, но и индивидуальную реакцию организма.
«Решать, какой чай пить, вы должны сами, учитывая свои цели и индивидуальную переносимость. Прислушивайтесь к своему организму: если после зеленого чая вы чувствуете бодрость без скачков давления — это ваш чай. Если вам помогает черный чай — выбирайте его. Если вечером травяной чай помогает расслабиться и хорошо спать — пейте на здоровье», — посоветовала Никитина.
Все полезные свойства относятся только к качественным листовым чаям, а не к пакетированным, подчеркнула эксперт.
«Все полезные свойства не относится к чаям из пакетиков. Это переработанные „веники“, перемолотая пыль неизвестного происхождения. Мы говорим только о хороших листовых чаях, которые прошли правильную обработку», — заключила она.
Выводы: какой чай полезнее всего
Однозначного ответа на вопрос, какой чай полезнее, не существует. У каждого вида свои плюсы:
- Травяные чаи — не содержат кофеина, богаты разнообразными активными веществами и могут оказывать направленное действие в зависимости от состава
- Зеленый чай — богат антиоксидантами, помогает сохранять молодость и бодрость
- Черный чай — содержит уникальные флавоноиды, укрепляет кости и зубы, тонизирует
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.