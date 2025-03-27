Экс-главе свердловского «Движения первых» вынесли приговор

Суд отправил в колонию экс-главу свердловского «Движения первых» Ермаченко

Наталья Ермаченко отрицает вину Фото: читатель URA.RU

Экс-главу свердловского отделения «Движения первых» Наталью Ермаченко признали виновной в хищении 4,7 миллиона рублей, выделенных на нацпроекты. Об этом URA.RU сообщили в Октябрьском райсуде Екатеринбурга.

«Ей назначили 3,5 года в колонии общего режима. Также осужденная обязана выплатить штраф в размере 100 000 рублей. Наталья Ермаченко взята под стражу в зале суда», — рассказали в инстанции.

Адвокат Вячеслав Астафьев заявил, что обвинение — необъективное. «Поскольку гособвинение не определило ущерб, который был причинен. Смысл всей ситуации сводится к тому, что якобы одна организация поставила в адрес, где работала Ермаченко, товар, за который получила деньги. А потом руководитель данной организации стал утверждать, что он поставил не весь товар и стал обвинять Ермаченко в том, что она его якобы вынуждала к передаче денег, которые затем якобы потратила на квартиру. Впоследствии оказалось, что квартиру она купила за свои деньги», — подчеркнул защитник.

Он добавил, что корыстного умысла у Ермаченко не было. Вину она не признает.

О задержании Ермаченко стало известно в апреле 2024 года. По версии следствия, она похитила деньги, которые выделялись на воспитание молодых патриотов по нацпроекту «Образование». Ей вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация).

По версии следствия, Ермаченко якобы закупала брендированную продукцию и организовывала поставки товаров для мероприятий. Силовики считают, что на оплату уходила лишь часть средств, другую — женщина якобы забирала себе. В том числе, ими она оплачивала квартиру.

«Движение первых» появилось в июле 2022 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Оно занимается воспитанием, организацией досуга подростков и формированием у них мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». Свердловское сообщество Ермаченко возглавляла со 2 марта 2023 года по 20 марта 2024-го.