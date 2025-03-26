На Ямале назвали сроки начала ледохода

В южных районах Ямала ледоход ожидается в середине мая. Такой прогноз сделали синоптики, сообщили в мэрии Шурышкарского района.
«Ледоход на юге Ямала ожидается в середине мая. Погодные условия влияют на сроки освобождения рек ото льда и на сроки закрытия зимника», — рассказали в telegram-канале администрации.
Там отметили, что обычно зимники перестают работать в середине апреля. Однако в этом году из-за теплой зимы сроки могут измениться.
В районе также начали подготовку к возможным паводкам. Так для безопасного пропуска весеннего половодья на реке Сыня организовали ледорезные работы. В находящемся в зоне возможного подтопления селе Овгорт в апреле пройдут учения, а в местном пришкольном интернате создали пункт временного размещения для жителей подтопленных домов.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО создали группу спасателей, для борьбы с паводком и лесными пожарами. В ней будут работать 970 человек, 330 из которых займутся защитой от паводка в Тарко-Сале, Уренгое, Овгортре, Антипаюте,
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