26 марта 2025

На Ямале назвали сроки начала ледохода

Ледоход на юге ЯНАО начнется в середине мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход придет в ЯНАО в середине мая
Ледоход придет в ЯНАО в середине мая Фото:

В южных районах Ямала ледоход ожидается в середине мая. Такой прогноз сделали синоптики, сообщили в мэрии Шурышкарского района. 

«Ледоход на юге Ямала ожидается в середине мая. Погодные условия влияют на сроки освобождения рек ото льда и на сроки закрытия зимника», — рассказали в telegram-канале администрации.

Там отметили, что обычно зимники перестают работать в середине апреля. Однако в этом году из-за теплой зимы сроки могут измениться.

В районе также начали подготовку к возможным паводкам. Так для безопасного пропуска весеннего половодья на реке Сыня организовали ледорезные работы. В находящемся в зоне возможного подтопления селе Овгорт в апреле пройдут учения, а в местном пришкольном интернате создали пункт временного размещения для жителей подтопленных домов. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО создали группу спасателей, для борьбы с паводком и лесными пожарами. В ней будут работать 970 человек, 330 из которых займутся защитой от паводка в Тарко-Сале, Уренгое, Овгортре, Антипаюте,

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В южных районах Ямала ледоход ожидается в середине мая. Такой прогноз сделали синоптики, сообщили в мэрии Шурышкарского района.  «Ледоход на юге Ямала ожидается в середине мая. Погодные условия влияют на сроки освобождения рек ото льда и на сроки закрытия зимника», — рассказали в telegram-канале администрации. Там отметили, что обычно зимники перестают работать в середине апреля. Однако в этом году из-за теплой зимы сроки могут измениться. В районе также начали подготовку к возможным паводкам. Так для безопасного пропуска весеннего половодья на реке Сыня организовали ледорезные работы. В находящемся в зоне возможного подтопления селе Овгорт в апреле пройдут учения, а в местном пришкольном интернате создали пункт временного размещения для жителей подтопленных домов.  Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО создали группу спасателей, для борьбы с паводком и лесными пожарами. В ней будут работать 970 человек, 330 из которых займутся защитой от паводка в Тарко-Сале, Уренгое, Овгортре, Антипаюте,
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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