26 марта 2025

В НАТО подтвердили гибель четырех военных США в Литве

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее военные считались пропавшими без вести
Ранее военные считались пропавшими без вести Фото:

В Литве в ходе учений погибло четверо американских военнослужащих. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«У нас пока не так много информации, так что мы не знаем детали. Это — ужасные новости, и наши мысли — с родными и близкими погибших», — об этом Рютте рассказал журналистам в Варшаве, передает Associated Press. Также агентство со ссылкой на американское военное командование добавило, что во время учений произошел несчастный случай. Инцидент произошел во время плановых маневров недалеко от литовско-белорусской границы.

Ранее сообщалось о пропаже четырех американских военнослужащих после учений в Литве. Позже их бронированная машина была найдена затопленной в водоеме на полигоне. Поиски велись совместно армией США, литовскими вооруженными силами и другими местными властями.

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В Литве в ходе учений погибло четверо американских военнослужащих. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. «У нас пока не так много информации, так что мы не знаем детали. Это — ужасные новости, и наши мысли — с родными и близкими погибших», — об этом Рютте рассказал журналистам в Варшаве, передает Associated Press. Также агентство со ссылкой на американское военное командование добавило, что во время учений произошел несчастный случай. Инцидент произошел во время плановых маневров недалеко от литовско-белорусской границы. Ранее сообщалось о пропаже четырех американских военнослужащих после учений в Литве. Позже их бронированная машина была найдена затопленной в водоеме на полигоне. Поиски велись совместно армией США, литовскими вооруженными силами и другими местными властями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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