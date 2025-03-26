В НАТО подтвердили гибель четырех военных США в Литве

В Литве в ходе учений погибло четверо американских военнослужащих. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«У нас пока не так много информации, так что мы не знаем детали. Это — ужасные новости, и наши мысли — с родными и близкими погибших», — об этом Рютте рассказал журналистам в Варшаве, передает Associated Press. Также агентство со ссылкой на американское военное командование добавило, что во время учений произошел несчастный случай. Инцидент произошел во время плановых маневров недалеко от литовско-белорусской границы.
Ранее сообщалось о пропаже четырех американских военнослужащих после учений в Литве. Позже их бронированная машина была найдена затопленной в водоеме на полигоне. Поиски велись совместно армией США, литовскими вооруженными силами и другими местными властями.
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