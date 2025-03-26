В России изменят правила медосвидетельствования на опьянение

Изменения в правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в России вступят в силу 1 сентября 2025 года. Проект приказа, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, предусматривает ряд ключевых изменений и дополнений.
«Утвердить: порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)… Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года», — цитирует РИА Новости проект документа.
Для лиц, пострадавших в ДТП или имеющих признаки отравления наркотическими, ядовитыми или психотропными веществами предусмотрен отбор биологических образцов (мочи и крови), которые должны храниться не менее недели для возможности последующего анализа. Так же в проекте документа указывается пересмотр перечня основных групп наркотических средств и психотропных веществ для химико-токсикологических исследований. Кроме того, уточняются процедуры получения информированного добровольного согласия на проведение освидетельствования.
Ранее Министерство здравоохранения РФ планировало ввести более строгие меры проведения проверок водителей на наличие алкогольного и наркотического опьянения. Освидетельствование не проводится, если человек или его законный представитель (если водитель находится без сознания) не дали на это согласие в письменной форме. В этом случае оформляется справка об отказе. Однако такая справка теперь фактически будет означать, что водителя привлекут к ответственности по статье КоАП.
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