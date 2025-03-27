Посол РФ в США рассказал, что нужно для снятия санкций

Посол Дарчиев: устранение последствий санкций между РФ и США потребует усилий
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Дардичев считает, что нужно приложить много усилий для нормализации взаимодействия между странами
Дардичев считает, что нужно приложить много усилий для нормализации взаимодействия между странами Фото:

Устранение последствий санкций и решение накопившихся проблем в отношениях между Россией и США потребует значительных усилий. Об этом заявил посол России в США Александр Дарчиев.

«Для устранения последствий 'токсичного наследия', в том числе вызванных санкциями, потребуется приложить еще больше усилий», — цитирует Дарчиева РИА Новости.

Американская торговая палата в России активно выступает за смягчение санкций, особенно в авиационной отрасли и секторе трансграничных платежей. Призывы к отмене ограничений на новые инвестиции и поставки товаров, включая косметику, также выдвигаются с целью снижения затрат и восстановления потерянных рыночных позиций.

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Устранение последствий санкций и решение накопившихся проблем в отношениях между Россией и США потребует значительных усилий. Об этом заявил посол России в США Александр Дарчиев. «Для устранения последствий 'токсичного наследия', в том числе вызванных санкциями, потребуется приложить еще больше усилий», — цитирует Дарчиева РИА Новости. Американская торговая палата в России активно выступает за смягчение санкций, особенно в авиационной отрасли и секторе трансграничных платежей. Призывы к отмене ограничений на новые инвестиции и поставки товаров, включая косметику, также выдвигаются с целью снижения затрат и восстановления потерянных рыночных позиций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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