Курганский судебный пристав Юлия Тимошенка пришла на помощь молодой женщине, у которой при выходе из автобуса «вылетел» коленный сустав. Девушка буквально выпала из автобуса, крича от боли. О произошедшем сообщает пресс-служба регионального УФССП.
«Ранним утром Юлия Тимошенко спешила на работу и возле остановки по улице Коли Мяготина увидела, что из автобуса с криком выпала молодая женщина. Стоять на ногах она не могла, ничего объяснить тоже. Пристав среагировала мгновенно: поняла, что у девушки проблемы с ногой, подхватила ее, положила на ровную поверхность — на землю и оказала первую помощь до приезда медиков», — сообщили в УФССП России по Курганской области.
Тимошенко, помимо того, что трудится судебным приставом, является еще и волонтером областного поискового отряда «ЛизаАлерт». Она знала, как оказывать первую помощь, и быстро организовала случайных прохожих. Пока она осматривала плачущую девушку, люди вызывали скорую и подкладывали на землю теплые вещи.
«Я быстро обнаружила проблему — коленный сустав у нее просто „выскочил“ и причинял ей невообразимую боль. Скорее всего, у нее были хронические заболевания, в автобусе она оступилась, сустав не выдержал. Своим шарфом я зафиксировала ногу. Медики увезли женщину в больницу», — рассказала пристав.
Позднее пристав узнала, что женщину прооперировали. Благодаря тому, что ей была правильно оказана первая помощь, удалось избежать более тяжелого повреждения сустава.
Ранее URA.RU сообщало, как судебные приставы спасли мужчину, уснувшего в сугробе при минус 20 градусах. Кроме того, сотрудники ведомства оказали помощь прохожему, потерявшему сознание на остановке.
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