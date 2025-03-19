19 марта 2025

Курганские приставы спасли жизнь прохожему, которого никто не замечал

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасители мужчины работают в суде, обеспечивая порядок
Спасители мужчины работают в суде, обеспечивая порядок Фото:

В Кургане судебные приставы спасли на остановке прохожего, потерявшего сознание, и не дали ему замерзнуть насмерть. Об этом сообщается на сайте УФССП России по Курганской области.

«Судебные приставы по ОУПДС Николай Родионов и Александр Комолов около семи утра ехали по улице Коли Мяготина и заметили лежащего на земле рядом с остановкой человека. Люди на остановке уже были, но лежащего мужчину они не замечали, перешагивали и спешили на автобусы. Приставы решили помочь неизвестному», — сообщается на сайте ведомства.

Пульс у мужчины еще прощупывался, но сам он был без сознания, а его руки уже побелели, предположительно, от долгого нахождения на земле в минусовую температуру. Запаха спиртного от него не чувствовалось. Приставы занесли его в свой служебный автомобиль и вызвали скорую.

Спустя некоторое время мужчина согрелся и пришел в себя. Он рассказал, что шел домой из гостей, где все же употреблял спиртное, но присел и уснул, вероятно, потеряв сознание от холода. Прибывшие медики оказали ему помощь.

Судебные приставы в Кургане уже не первый раз спасают жизни людей, оказавшихся в бедственном положении на улице в холодное время года. Ранее двое сотрудников УФССП помогли мужчине, который уснул в сугробе недалеко от городского суда, когда на улице было минус 20 градусов.

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В Кургане судебные приставы спасли на остановке прохожего, потерявшего сознание, и не дали ему замерзнуть насмерть. Об этом сообщается на сайте УФССП России по Курганской области. «Судебные приставы по ОУПДС Николай Родионов и Александр Комолов около семи утра ехали по улице Коли Мяготина и заметили лежащего на земле рядом с остановкой человека. Люди на остановке уже были, но лежащего мужчину они не замечали, перешагивали и спешили на автобусы. Приставы решили помочь неизвестному», — сообщается на сайте ведомства. Пульс у мужчины еще прощупывался, но сам он был без сознания, а его руки уже побелели, предположительно, от долгого нахождения на земле в минусовую температуру. Запаха спиртного от него не чувствовалось. Приставы занесли его в свой служебный автомобиль и вызвали скорую. Спустя некоторое время мужчина согрелся и пришел в себя. Он рассказал, что шел домой из гостей, где все же употреблял спиртное, но присел и уснул, вероятно, потеряв сознание от холода. Прибывшие медики оказали ему помощь. Судебные приставы в Кургане уже не первый раз спасают жизни людей, оказавшихся в бедственном положении на улице в холодное время года. Ранее двое сотрудников УФССП помогли мужчине, который уснул в сугробе недалеко от городского суда, когда на улице было минус 20 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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