Курганские приставы спасли жизнь прохожему, которого никто не замечал

В Кургане судебные приставы спасли на остановке прохожего, потерявшего сознание, и не дали ему замерзнуть насмерть. Об этом сообщается на сайте УФССП России по Курганской области.
«Судебные приставы по ОУПДС Николай Родионов и Александр Комолов около семи утра ехали по улице Коли Мяготина и заметили лежащего на земле рядом с остановкой человека. Люди на остановке уже были, но лежащего мужчину они не замечали, перешагивали и спешили на автобусы. Приставы решили помочь неизвестному», — сообщается на сайте ведомства.
Пульс у мужчины еще прощупывался, но сам он был без сознания, а его руки уже побелели, предположительно, от долгого нахождения на земле в минусовую температуру. Запаха спиртного от него не чувствовалось. Приставы занесли его в свой служебный автомобиль и вызвали скорую.
Спустя некоторое время мужчина согрелся и пришел в себя. Он рассказал, что шел домой из гостей, где все же употреблял спиртное, но присел и уснул, вероятно, потеряв сознание от холода. Прибывшие медики оказали ему помощь.
Судебные приставы в Кургане уже не первый раз спасают жизни людей, оказавшихся в бедственном положении на улице в холодное время года. Ранее двое сотрудников УФССП помогли мужчине, который уснул в сугробе недалеко от городского суда, когда на улице было минус 20 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».