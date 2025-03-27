Примерно сорок родственников колумбийских наемников, числящихся пропавшими без вести на территории Украины, организовали протест перед зданием Министерства иностранных дел Колумбии. Сообщение об этом появилось на телеканале CityTV.
«Мой сын отправился туда 6 июня прошлого года и погиб 15 августа. В последний раз он звонил мне 15 августа, сообщил, что отправляется на задание, после чего я больше не получала от него никаких вестей. Ему обещали хорошую оплату и страховку, но по прибытии все обстояло иначе: его обманули, жестоко обращались, оскорбляли и били. Об этом он мне рассказывал», — поделилась мать одного из пропавших наемников, участвующая в протесте, пишут РИА Новости.
По информации колумбийской газеты El Pais, в результате на Украине было убито минимум 64 колумбийских наемника, а 122 гражданина страны числятся пропавшими без вести. В издании не исключают, что реальные цифры могут быть выше.
Колумбийские наемники, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ, ранее столкнулись с серьезными трудностями, когда отказались продолжать участие в операциях под артиллерийским огнем ВС РФ. После этого они были переброшены в лесной массив, где понесли потери и были вынуждены отступить.
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