Суд арестовал имущество курьера, участвовавшего в покушении на экс-полковника СБУ

Суд наложил арест на имущество курьера Паскаря*
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд арестовал имущество курьера Паскаря*, который перевозил компоненты для бомбы
Суд арестовал имущество курьера Паскаря*, который перевозил компоненты для бомбы Фото:

Суд наложил арест на имущество курьера Ивана Паскаря (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в доставке компонентов для взрывного устройства, использованного в покушении на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова. Об этом сообщает представитель суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество (Паскаря*, — прим. URA.RU)», — передает РИА Новости слова представителя суда. Ранее Паскарю* был продлен арест до 12 апреля. 

По информации следствия, Паскарь* получил в Литве посылку из Варшавы, содержащую компоненты взрывного устройства, закамуфлированные под бытовые предметы, и доставил их в Москву. Эти компоненты использовались для изготовления бомбы, которая была закреплена на машину Владимира Прозорова и взорвалась, причинив ему незначительные повреждения.

По делу проходят пять человек — отправитель посылки Ярослава Хрестина, курьер Паскарь*, украинский агент Владимир Головченко и его сообщник Ростислав Журавлев, а также Максим Чупрун. Все пятеро арестованы, Чупрун и Хрестина — заочно, они объявлены в международный розыск.  

*Иван Паскарь внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд наложил арест на имущество курьера Ивана Паскаря (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в доставке компонентов для взрывного устройства, использованного в покушении на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова. Об этом сообщает представитель суда. «Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество (Паскаря*, — прим. URA.RU)», — передает РИА Новости слова представителя суда. Ранее Паскарю* был продлен арест до 12 апреля.  По информации следствия, Паскарь* получил в Литве посылку из Варшавы, содержащую компоненты взрывного устройства, закамуфлированные под бытовые предметы, и доставил их в Москву. Эти компоненты использовались для изготовления бомбы, которая была закреплена на машину Владимира Прозорова и взорвалась, причинив ему незначительные повреждения. По делу проходят пять человек — отправитель посылки Ярослава Хрестина, курьер Паскарь*, украинский агент Владимир Головченко и его сообщник Ростислав Журавлев, а также Максим Чупрун. Все пятеро арестованы, Чупрун и Хрестина — заочно, они объявлены в международный розыск.   *Иван Паскарь внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...