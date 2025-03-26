26 марта 2025

В метро Екатеринбурга запретят оплачивать поездки жетонами

© Служба новостей «URA.RU»
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На замену жетонам пришли QR-билеты
На замену жетонам пришли QR-билеты Фото:

В метро Екатеринбурга с 1 апреля прекратят принимать жетоны в качестве оплаты проезда. Теперь на каждой станции придется платить по QR-билету, рассказали в пресс-службе подземки.

«Обращаем ваше внимание, что с 1 апреля 2025 года прекращается прием жетонов в качестве оплаты проезда. Взамен жетонам оплата разовой поездки доступна по QR-билету», — следует из объявления на сайте метрополитена.

С 18 января навсегда закрыли часть касс. Билеты можно купить только в терминалах. С ноября прошлого года в метро заработала новая система оплаты с использованием билетов с QR-кодами. Они действительны в течение дня покупки только на станции их приобретения.

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В метро Екатеринбурга с 1 апреля прекратят принимать жетоны в качестве оплаты проезда. Теперь на каждой станции придется платить по QR-билету, рассказали в пресс-службе подземки. «Обращаем ваше внимание, что с 1 апреля 2025 года прекращается прием жетонов в качестве оплаты проезда. Взамен жетонам оплата разовой поездки доступна по QR-билету», — следует из объявления на сайте метрополитена. С 18 января навсегда закрыли часть касс. Билеты можно купить только в терминалах. С ноября прошлого года в метро заработала новая система оплаты с использованием билетов с QR-кодами. Они действительны в течение дня покупки только на станции их приобретения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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