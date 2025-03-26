В метро Екатеринбурга с 1 апреля прекратят принимать жетоны в качестве оплаты проезда. Теперь на каждой станции придется платить по QR-билету, рассказали в пресс-службе подземки.
«Обращаем ваше внимание, что с 1 апреля 2025 года прекращается прием жетонов в качестве оплаты проезда. Взамен жетонам оплата разовой поездки доступна по QR-билету», — следует из объявления на сайте метрополитена.
С 18 января навсегда закрыли часть касс. Билеты можно купить только в терминалах. С ноября прошлого года в метро заработала новая система оплаты с использованием билетов с QR-кодами. Они действительны в течение дня покупки только на станции их приобретения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!