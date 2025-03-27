Банки стали чаще отказывать россиянам в ипотеке

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Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке
Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке Фото:

С начала 2025 года российские банки стали чаще отказывать в выдаче ипотечных кредитов физическим лицам, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В январе и феврале текущего года доля отклоненных заявок на новые жилищные кредиты составила 55,4% и 56,2% соответственно, что значительно выше, чем в декабре 2024 года (49,9%).

«В начале 2025 года российские банки начали активнее отказывать по заявкам клиентов-физлиц на ипотеку... В январе и феврале доля отклоненных обращений за новыми жилищными кредитами достигла 55,4 и 56,2% соответственно против 49,9% в декабре 2024-го», — пишет РБК со ссылкой на данные НБКИ. С начала года произошло увеличение количества отклоненных заявок на 6,3 процентных пункта, несмотря на то, что ранее этот показатель демонстрировал снижение на протяжении пяти месяцев.

В июле, который следовал за завершением программы массовой льготной ипотеки и введением более строгих условий по семейной ипотеке, был зафиксирован пик отказов в ипотечных заявках, достигший 59%. После этого периода российские банки столкнулись с замедлением темпов выдачи ипотечных кредитов, что побудило их к умеренному ослаблению критериев для заемщиков, сообщает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он также отмечает изменение в планах банков: если в 2024 году они стремились к росту ипотечного портфеля, то на 2025 год их амбиции оказались более умеренными. Волков указывает, что это стало одной из причин увеличения доли отказов по ипотечным заявкам в начале текущего года.

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С начала 2025 года российские банки стали чаще отказывать в выдаче ипотечных кредитов физическим лицам, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В январе и феврале текущего года доля отклоненных заявок на новые жилищные кредиты составила 55,4% и 56,2% соответственно, что значительно выше, чем в декабре 2024 года (49,9%). «В начале 2025 года российские банки начали активнее отказывать по заявкам клиентов-физлиц на ипотеку... В январе и феврале доля отклоненных обращений за новыми жилищными кредитами достигла 55,4 и 56,2% соответственно против 49,9% в декабре 2024-го», — пишет РБК со ссылкой на данные НБКИ. С начала года произошло увеличение количества отклоненных заявок на 6,3 процентных пункта, несмотря на то, что ранее этот показатель демонстрировал снижение на протяжении пяти месяцев. В июле, который следовал за завершением программы массовой льготной ипотеки и введением более строгих условий по семейной ипотеке, был зафиксирован пик отказов в ипотечных заявках, достигший 59%. После этого периода российские банки столкнулись с замедлением темпов выдачи ипотечных кредитов, что побудило их к умеренному ослаблению критериев для заемщиков, сообщает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он также отмечает изменение в планах банков: если в 2024 году они стремились к росту ипотечного портфеля, то на 2025 год их амбиции оказались более умеренными. Волков указывает, что это стало одной из причин увеличения доли отказов по ипотечным заявкам в начале текущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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