Компания «Черкизово» может остаться без челябинского агрокомплекса

Компания «Куриное царство» холдинга «Черкизово» может остаться без агрокомплекса в Челябинской области. Как следует из сообщения конкурсного управляющего Сергея Сидорова, он хотел бы заключить мировое соглашение с кредиторами.
«В связи с получением требования залогового кредитора и в соответствии с положениями закона „О несостоятельности (банкротстве)“ настоящим уведомляю о созыве собрания кредиторов ООО „Утиные фермы“. Повестка собрания: об утверждении мирового соглашения», — сообщил Сидоров на «Федресурсе».
В 2024 году конкурсный управляющий уже представлял в суд два варианта мирового соглашения, которые были отклонены. Арбитраж решил, что целью их подачи стало затягивание вопроса с передачей комплекса «Куриному царству». В судебной документации отмечалось, что Сидоров действует вместе с залоговыми кредиторами и компанией «Ресурс плюс» в составе единой группы лиц. Ее задача — заполучить имущество по минимальной стоимости, констатировал в марте судья Владислав Воронов. Предыдущие тексты соглашения были написаны в интересах кредитора «Союзпромптица». Суд их отверг, сочтя нереалистичными.
Весной в очередной раз Сидорова обязали заключить договор купли-продажи с «Куриным царством». Актив фирма приобрела в мае 2024 года, предложив за него цену в 850 млн рублей, что в 2,76 раза больше первоначальной стоимости.
«Утиные фермы» заработали в 2014 году, однако спустя пять лет, в феврале 2019 года, арбитражный суд объявил их банкротом. На первых торгах победителем был объявлен Курбонжон Джамолов, но сделку суд признал недействительной. Несмотря на последующие результаты вторых торгов отношения собственности остались неурегулированными. Конкурсное производство должно завершиться в июне.
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