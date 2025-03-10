Компания «Черкизово» добилась решения о продаже ей челябинских «Утиных ферм»

Компания «Куриное царство», входящая в структуру холдинга «Черкизово», добилась в Арбитражном суде Челябинской области решения, понуждающего заключить ней сделку по продаже «Утиных ферм». Как следует из определения суда, сделать это надлежит в пятидневный срок после вступления документа в силу.
«Заявление удовлетворить. Обязать ООО „Утиные фермы“ в лице конкурсного управляющего Сергея Сидорова заключить с АО „Куриное царство“ договор купли-продажи имущества по результатам конкурса по продаже имущества», — отмечено в материалах процесса.
Суд решил, что Сидоров не представил достаточных оснований для отказа от заключения договора. В мае 2024 года руководителю было предложено провести конкурс между «Куриным царством» и ПКЗ «Дубровский» холдинга «Равис». В результате второй участник от торгов отказался, покупатель предложил цену в 850 млн рублей при первоначальной стоимости 308,5 млн рублей.
«Залоговые кредиторы, а также общество „Ресурс плюс“, и иные лица, включая конкурсного управляющего, действовали в едином интересе, суть которого сводилась к передаче имущественного комплекса определенной группе лиц по минимальной стоимости, установленной на торгах. Вопрос о заключении мирового соглашения возник только после изготовления определения суда от 7 мая», — решил суд.
Судья Владислав Воронов отметил, что проволочки с двумя соглашениями возникли, чтобы обойти судебный акт, очертивший круг участников торгов. Предложение варианты нереалистичны, не несут гарантий исполнения и написаны в интересах кредитора «Союзпромптица».
Работу «Утиные фермы» начали в 2014 году, однако спустя пять лет, в феврале 2019 года, арбитраж признал ее банкротом. Конкурсное производство продлится до июня. Торги, покупателем на которых Сидоров определил бизнесмена Курбонжона Джамолова, суд признал недействительными. При этом сам Сидоров противодействует сделке с холдингом «Черкизово». Но арбитраж счел ее законной, а Верховный суд решения нижестоящих инстанций подтвердил.
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