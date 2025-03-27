Солдаты ВСУ, отступая из населенного пункта Викторовка под Суджей, подорвались на собственных минах. В числе подорвавшихся оказались гусеничная техника, десант и экипаж. Об этом рассказал сапер ВС РФ с позывным «Пегас».
«В районе разминирования, снятия минных полей в районе населенного пункта Викторовка столкнулись с тем, что противник при отступлении подрывается на своих же минных полях», — рассказал боец. Его слова передает агентство ТАСС. Военный объяснил это тем, что украинские солдаты были вынуждены экстренно покинуть населенный пункт, на своих же минных полях они подорвались по незнанию.
Кроме того, в российских силовых структурах сообщали о том, что подразделения ВСУ несут большие потери в районах Олешни, Гоголевки и на территории у пограничного перехода «Суджа» в Курской области. Такая же обстановка для украинских солдат складывается в окрестностях Гоголевки.
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