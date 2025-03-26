Чиновнику, бунтовавшему у Храма на Крови, предложили уволиться

Сотруднику свердловского минобра предложили уйти после пикета у Храма на Крови

27 марта 2025 в 11:10 Размер текста - 17 +

Вероятно, молодой человек сразу после ареста уйдет со службы Фото: Размик Закарян © URA.RU Чиновнику министерства образования и молодежной политики Свердловской области, который устроил одиночный пикет против макета трубы у Храма на Крови, предложили уволиться со службы. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «Ему предложили написать заявление по собственному желанию. В противном случае заявили, что уволят по статье. Никто из коллег пока так и не понял, зачем он все устроил», — объяснил собеседник агентства. Ответ из департамента информационной политики по этой теме ожидается. Ведущий специалист минобра вышел к Храму на Крови 25 марта — в день, когда возле церкви открыли макет трубы из Суджи, по которой российские солдаты совершили бросок в тыл украинской армии (Курская область). В руках у чиновника был самодельный плакат, а на нем — осуждающая надпись. 24-летнего парня задержала полиция. Его поместили под арест на 15 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чиновнику министерства образования и молодежной политики Свердловской области, который устроил одиночный пикет против макета трубы у Храма на Крови, предложили уволиться со службы. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «Ему предложили написать заявление по собственному желанию. В противном случае заявили, что уволят по статье. Никто из коллег пока так и не понял, зачем он все устроил», — объяснил собеседник агентства. Ответ из департамента информационной политики по этой теме ожидается. Ведущий специалист минобра вышел к Храму на Крови 25 марта — в день, когда возле церкви открыли макет трубы из Суджи, по которой российские солдаты совершили бросок в тыл украинской армии (Курская область). В руках у чиновника был самодельный плакат, а на нем — осуждающая надпись. 24-летнего парня задержала полиция. Его поместили под арест на 15 суток.