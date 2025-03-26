26 марта 2025

Чиновнику, бунтовавшему у Храма на Крови, предложили уволиться

Сотруднику свердловского минобра предложили уйти после пикета у Храма на Крови
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Екатеринбург, чиновник, портфель, портфель чиновника
Вероятно, молодой человек сразу после ареста уйдет со службы Фото:

Чиновнику министерства образования и молодежной политики Свердловской области, который устроил одиночный пикет против макета трубы у Храма на Крови, предложили уволиться со службы. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к теме.

«Ему предложили написать заявление по собственному желанию. В противном случае заявили, что уволят по статье. Никто из коллег пока так и не понял, зачем он все устроил», — объяснил собеседник агентства. Ответ из департамента информационной политики по этой теме ожидается.

Ведущий специалист минобра вышел к Храму на Крови 25 марта — в день, когда возле церкви открыли макет трубы из Суджи, по которой российские солдаты совершили бросок в тыл украинской армии (Курская область). В руках у чиновника был самодельный плакат, а на нем — осуждающая надпись. 24-летнего парня задержала полиция. Его поместили под арест на 15 суток.

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Чиновнику министерства образования и молодежной политики Свердловской области, который устроил одиночный пикет против макета трубы у Храма на Крови, предложили уволиться со службы. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «Ему предложили написать заявление по собственному желанию. В противном случае заявили, что уволят по статье. Никто из коллег пока так и не понял, зачем он все устроил», — объяснил собеседник агентства. Ответ из департамента информационной политики по этой теме ожидается. Ведущий специалист минобра вышел к Храму на Крови 25 марта — в день, когда возле церкви открыли макет трубы из Суджи, по которой российские солдаты совершили бросок в тыл украинской армии (Курская область). В руках у чиновника был самодельный плакат, а на нем — осуждающая надпись. 24-летнего парня задержала полиция. Его поместили под арест на 15 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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