Уровень воды в курганской реке Тобол значительно возрос, достигнув 281 сантиметра к 27 марта. Об этом сообщает центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).
Прирост уровня воды в Тоболе за последние два дня является заметным. «За сутки уровень воды в реке вырос на 26 сантиметров, а днем ранее — на 21 сантиметр,» — указывает Курганский ЦГМС.
В селе Звериноголовское, расположенном на берегу Тобола, уровень воды также поднялся на 21 сантиметр и теперь составляет 370 сантиметров. Отмечается, что вода течет поверх льда. Специалисты также зафиксировали рост уровня воды в Исети. Например, в Катайске показатель вырос на 14 сантиметров и достиг 259. В селе Мехонское уровень увеличился на восемь сантиметров. Сейчас он составляет 393.
Также есть показатели, которые за сутки, наоборот, сократились. Уровень воды в реке Уй уменьшился на 12 сантиметров. Сейчас показатель составляет 471. По состоянию водного объекта все чисто. Сократилась и Исеть. В Далматово и Шадринске показатели упали на семь и один сантиметры соответственно.
Ранее URA.RU писало, что центр гидрометеорологии Кургана сообщал об уровнях реки Тобол в городе Кургане и селе Звериноголовском. За сутки река у областного центра прибавила 21 сантиметр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».