26 марта 2025

Плюс десятки сантиметров: река Тобол в Кургане активно повышается. Скрин

Резкий рост уровня воды в курганском Тоболе не останавливается
© Служба новостей «URA.RU»
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В курганских реках заметили очередной подъем воды
В курганских реках заметили очередной подъем воды Фото:
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Половодье-2025 в Курганской области

Уровень воды в курганской реке Тобол значительно возрос, достигнув 281 сантиметра к 27 марта. Об этом сообщает центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

Прирост уровня воды в Тоболе за последние два дня является заметным. «За сутки уровень воды в реке вырос на 26 сантиметров, а днем ранее — на 21 сантиметр,» — указывает Курганский ЦГМС. 

В селе Звериноголовское, расположенном на берегу Тобола, уровень воды также поднялся на 21 сантиметр и теперь составляет 370 сантиметров. Отмечается, что вода течет поверх льда. Специалисты также зафиксировали рост уровня воды в Исети. Например, в Катайске показатель вырос на 14 сантиметров и достиг 259. В селе Мехонское уровень увеличился на восемь сантиметров. Сейчас он составляет 393. 

Также есть показатели, которые за сутки, наоборот, сократились. Уровень воды в реке Уй уменьшился на 12 сантиметров. Сейчас показатель составляет 471. По состоянию водного объекта все чисто. Сократилась и Исеть. В Далматово и Шадринске показатели упали на семь и один сантиметры соответственно. 

Ранее URA.RU писало, что центр гидрометеорологии Кургана сообщал об уровнях реки Тобол в городе Кургане и селе Звериноголовском. За сутки река у областного центра прибавила 21 сантиметр. 

Такие показатели в курганских реках зафиксировали на 27 марта
Такие показатели в курганских реках зафиксировали на 27 марта
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Уровень воды в курганской реке Тобол значительно возрос, достигнув 281 сантиметра к 27 марта. Об этом сообщает центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). Прирост уровня воды в Тоболе за последние два дня является заметным. «За сутки уровень воды в реке вырос на 26 сантиметров, а днем ранее — на 21 сантиметр,» — указывает Курганский ЦГМС.  В селе Звериноголовское, расположенном на берегу Тобола, уровень воды также поднялся на 21 сантиметр и теперь составляет 370 сантиметров. Отмечается, что вода течет поверх льда. Специалисты также зафиксировали рост уровня воды в Исети. Например, в Катайске показатель вырос на 14 сантиметров и достиг 259. В селе Мехонское уровень увеличился на восемь сантиметров. Сейчас он составляет 393.  Также есть показатели, которые за сутки, наоборот, сократились. Уровень воды в реке Уй уменьшился на 12 сантиметров. Сейчас показатель составляет 471. По состоянию водного объекта все чисто. Сократилась и Исеть. В Далматово и Шадринске показатели упали на семь и один сантиметры соответственно.  Ранее URA.RU писало, что центр гидрометеорологии Кургана сообщал об уровнях реки Тобол в городе Кургане и селе Звериноголовском. За сутки река у областного центра прибавила 21 сантиметр. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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