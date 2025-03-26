Челябинский школьник передал в зону СВО ружье прадеда

В Еткуле Челябинской области 12-летний Саша передал в зону проведения спецоперации семейную реликвию — ружье своего прадеда, который был участником Великой Отечественной войны. «Если понадобится бить врага, бейте с моего ружья», — всегда говорил Яков Иванович Беспалов своим родственникам, вспоминают они.
«Охотничье ружье „Зауэр“ — семейная реликвия. Оно перешло от участника Великой Отечественной войны Якова Ивановича Беспалова к сыну Александру Яковлевичу, а потом к его внуку — Александру Петровичу. Следующим владельцем должен бы стать правнук Саша», — пишет газета «Искра» со ссылкой на слова родственников. Именно 12-летний школьник решил передать ружье в зону СВО.
Как-то вместе с приятелем по волонтерской деятельности отец обсуждал, что бойцам СВО очень нужны охотничьи ружья. Именно они наиболее эффективны в борьбе с дронами. Сын Саша услышал разговор и предложил передать ружье прадеда. Отец поддержал его решение. «Мне дед говорил: „Понадобится бить врага, бей с моего ружья!“» — вспоминает отец мальчика. Ребенок уже передал ружье представителю Чебаркульской дивизии для дальнейшей передачи его в зону СВО.
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