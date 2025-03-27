Украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл, что одним из факторов, помогающих ему справляться с трудностями украинского конфликта, является его ненависть к русским. Это заявление было сделано в контексте обсуждения его личных мотиваций и чувств во время военных действий.
«Иногда меня удерживают глобальные проблемы. Я хочу, чтобы наши дети и наши внуки жили в свободном мире... Вторая мотивация — это ненависть к русским... Я хорошо знаю, что в мирное время невежливо использовать это слово», — сказал Зеленский в беседе с Le Figaro.
Кроме указания на свою ненависть к русским, украинский лидер также подчеркнул значение глобальных ценностей и стремление к достоинству как основные стимулы для поддержания своего духа и руководства страной в период конфликта. «Свободный мир на Украине, а не за ее пределами, не в Европе», — заявил Зеленский.
Ранее украинский глава Владимир Зеленский выразил недовольство в связи с действиями спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. По словам лидера Украины, действия американского политика препятствуют усилиям Киева противостоять Москве. Уиткофф якобы слишком часто повторяет аргументы, которые можно услышать из Кремля.
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