Застройщик элитного поселка у челябинского озера оспорит решение снести дорогу

Застройщик элитного поселка «Еланчик» возле одноименного озера, компания в Чебаркульском районе (Челябинская область) оспорит решение суда о сносе дороги к домам. Как URA.RU рассказала начальник производственно-технического отдела СК «Квадрострой» Татьяна Максимова, снов объекта затруднит доступ к своему жилью владельцам квартир.
«С решением суда не согласны. Апелляционную жалобу подавать будем», — заявила URA.RU Максимова.
Руководитель пояснила, что земельные участки компания приобретали безо всяких обременений в 2006-2007 годах. Сведений о трассе газопровода до Кундравов в чебаркульской райадминистрации не было. Когда уточняли границы Сарафановского поселения, к которому относится «Еланчик», труба оказалась в поселении.
Строительство прошло в 2008-2014 годах. Велось, как утверждаем Максимова, в соответствии с разрешительной документацией. Позже появились данные об охранной зоне и минимальных допустимых расстояниях до газопровода. Известно о них стало из Росреестра в августе 2014 года.
В декабре того же года челябинский арбитраж утвердил мировое соглашение СК «Квадрострой» с собственником трубы «Газпром Трансгаз Екатеринбург». В соответствии с документом, застройщик снес несколько объектов. Кроме личного дома директора Якова Окса, под снос попали пост охраны, здание насосной станции, мангальные зоны, трансформаторная подстанция и забор. В мировом соглашении не учитывались объекты в границах минимально допустимых расстояний.
«Существующий проезд к жилым домам и земельным участкам по улице Грибная — единственный возможный проезд для жителей поселка к объектам своей собственности. По мнению суда, доступ не ограничен, а принято решение о сносе самовольно возведенной дороги. То есть ездить можно, но по бездорожью», — рассказала Максимова.
В компании дорогу считают объектом не капстроительства, а благоустройства, которое провели в 2011 году. Проект тогда, уточнила собеседница URA.RU, согласовал представитель собственника трубы Летягин.
Сейчас обсуждается вопрос перевода газопровода. Поручение властям района дал губернатор Алексей Текслер. Компания СЗ «Квадрострой» продолжает оплачивать аренду земли, куда будут переносить объект. По словам Максимовой, в охранную зону дома не попадают, только в зону минимальных расстояний. В последней строить можно, если согласие даст собственник инженерного объекта.
Решение сносить дорогу на Еланчике суд принял в марте. Демонтировать следует 208 метров дороги.
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