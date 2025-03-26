В Кургане интересно: лучшие команды России по футзалу сразятся за первенство

В Кургане пройдут Всероссийские соревнования по футзалу (ранее мини-футбол) среди мужских команд «Первой лиги». Участниками турнира станут лучшие футзальные команды из различных регионов, включая Курганскую, Тюменскую, Челябинскую, Свердловскую области, Пермский край, Республику Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту по Курганской области.
Соревнования состоятся в спорткомплексе «Зауралец». «Вас ожидают матчи высокого уровня, яркие противостояния, профессиональное судейство, атмосфера настоящего спортивного праздника», — сообщают организаторы. Уже известно, что одной из команд будет Курганская заводская команда «Бронкор». Она была создана в 2013 году и состоит из сотрудников «Курганмашзавода».
Ранее URA.RU сообщало расписание спортивных мероприятий на неделю в Кургане. Среди них всероссийские и региональные соревнования по различным видам спорта.
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