Пермяки месяц пили дома вместе с мертвецом, завернутым в ковер

В феврале 2024 года в Краснокамске Пермского края произошло преступление. Трое приятелей распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора. 52-летний мужчина в пылу конфликта схватил молоток и жестоко избил своего оппонента. Им оказался бездомный. От ударов по голове и телу он скончался.
«После убийства пьянство продолжилось. Труп завернули в матрас, ковер и линолеум, и почти месяц он находился в квартире, подвергаясь разложению. Лишь когда нервы хозяина жилья не выдержали, он сообщил обо всем в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе Краснокамского городского суда Пермского края.
24 марта 2025 года Краснокамский суд вынес приговор. Девять лет колонии строгого режима по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Также осужденный должен выплатить более 2 млн рублей в качестве моральной компенсации и расходов на погребение родственникам погибшего.
Ранее URA.RU сообщало о не менее резонансном деле. Пермяк год хранил труп убитого отца в диване. Людям мужчина рассказывал, что родственник не пропал, а уехал в командировку на Дальний Восток. Ему дали восемь лет колонии.
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