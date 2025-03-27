Компания Ariston возвращается в Россию

Компания Ariston Holding N.V. официально объявила о возвращении в Россию и восстановлении контроля над своим российским подразделением ООО «Аристон Термо Рус». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
«Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании. Мы намерены возобновить сотрудничество с нашим российским местным руководством», — сказал исполнительный председатель Ariston Group, Паоло Мерлони, чьи слова переданы в пресс-релизе. Отмечается, что компания продолжит соблюдать антироссийские санкции.
Компания «Аристон Термо Рус», имеющая штаб-квартиру в Москве, уже почти полвека работает на российском рынке. Она управляет производственным комплексом в Санкт-Петербурге и работает в сфере отопительного оборудования и систем горячего водоснабжения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.