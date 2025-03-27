Компания Ariston возвращается в Россию

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Компания по производству отопительного оборудования возвращается в РФ (архивное фото)
Компания по производству отопительного оборудования возвращается в РФ (архивное фото) Фото:

Компания Ariston Holding N.V. официально объявила о возвращении в Россию и восстановлении контроля над своим российским подразделением ООО «Аристон Термо Рус». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании. Мы намерены возобновить сотрудничество с нашим российским местным руководством», — сказал исполнительный председатель Ariston Group, Паоло Мерлони, чьи слова переданы в пресс-релизе. Отмечается, что компания продолжит соблюдать антироссийские санкции.

Компания «Аристон Термо Рус», имеющая штаб-квартиру в Москве, уже почти полвека работает на российском рынке. Она управляет производственным комплексом в Санкт-Петербурге и работает в сфере отопительного оборудования и систем горячего водоснабжения.

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Компания Ariston Holding N.V. официально объявила о возвращении в Россию и восстановлении контроля над своим российским подразделением ООО «Аристон Термо Рус». Об этом сообщается в пресс-релизе компании. «Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании. Мы намерены возобновить сотрудничество с нашим российским местным руководством», — сказал исполнительный председатель Ariston Group, Паоло Мерлони, чьи слова переданы в пресс-релизе. Отмечается, что компания продолжит соблюдать антироссийские санкции. Компания «Аристон Термо Рус», имеющая штаб-квартиру в Москве, уже почти полвека работает на российском рынке. Она управляет производственным комплексом в Санкт-Петербурге и работает в сфере отопительного оборудования и систем горячего водоснабжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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