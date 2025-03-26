В Челябинске на базе Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО отрылось медицинское отделение по оказанию помощи бойцам после ранений. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.
«На базе Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО открыли медицинское отделение по оказанию помощи в восстановлении нашим бойцам после ранений. Здесь современное оборудование, опытные специалисты и индивидуальный подход», — написал Текслер в своем telegram-канале.
В новом отделении для бойцов предусмотрено физиолечение, лечебный массаж, занятия ЛФК. Есть возможность проводить занятия при помощи комплекса роботизированной аппаратной механотерапии. Зал оснащен силовыми и адаптивными тренажерами. В отделении ребята смогут получать консультации реабилитолога и физиотерапевта. «Открытие отделения — важный шаг. Это поможет ребятам в возвращении к полноценной жизни», — добавил Текслер.
Единый центр поддержки и реабилитации в Челябинске был создан для участников СВО и их семей. Приоритетной задачей является поддержание физического, психологического и эмоционального здоровья бойцов. В центре они могут получить социальные услуги: медицинские, психологические, юридические. Центр был открыт в Челябинске в октябре 2023 года по Университетской Набережной.
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