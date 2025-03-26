26 марта 2025

В Челябинске открылось отделение медицинской помощи для бойцов СВО после ранений. Видео

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В новом отделении предусмотрено физиолечение, лечебный массаж, занятия ЛФК (архивное фото)
В новом отделении предусмотрено физиолечение, лечебный массаж, занятия ЛФК (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске на базе Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО отрылось медицинское отделение по оказанию помощи бойцам после ранений. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

«На базе Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО открыли медицинское отделение по оказанию помощи в восстановлении нашим бойцам после ранений. Здесь современное оборудование, опытные специалисты и индивидуальный подход», — написал Текслер в своем telegram-канале.

В новом отделении для бойцов предусмотрено физиолечение, лечебный массаж, занятия ЛФК. Есть возможность проводить занятия при помощи комплекса роботизированной аппаратной механотерапии. Зал оснащен силовыми и адаптивными тренажерами. В отделении ребята смогут получать консультации реабилитолога и физиотерапевта. «Открытие отделения — важный шаг. Это поможет ребятам в возвращении к полноценной жизни», — добавил Текслер.

Единый центр поддержки и реабилитации в Челябинске был создан для участников СВО и их семей. Приоритетной задачей является поддержание физического, психологического и эмоционального здоровья бойцов. В центре они могут получить социальные услуги: медицинские, психологические, юридические. Центр был открыт в Челябинске в октябре 2023 года по Университетской Набережной.

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В Челябинске на базе Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО отрылось медицинское отделение по оказанию помощи бойцам после ранений. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. «На базе Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО открыли медицинское отделение по оказанию помощи в восстановлении нашим бойцам после ранений. Здесь современное оборудование, опытные специалисты и индивидуальный подход», — написал Текслер в своем telegram-канале. В новом отделении для бойцов предусмотрено физиолечение, лечебный массаж, занятия ЛФК. Есть возможность проводить занятия при помощи комплекса роботизированной аппаратной механотерапии. Зал оснащен силовыми и адаптивными тренажерами. В отделении ребята смогут получать консультации реабилитолога и физиотерапевта. «Открытие отделения — важный шаг. Это поможет ребятам в возвращении к полноценной жизни», — добавил Текслер. Единый центр поддержки и реабилитации в Челябинске был создан для участников СВО и их семей. Приоритетной задачей является поддержание физического, психологического и эмоционального здоровья бойцов. В центре они могут получить социальные услуги: медицинские, психологические, юридические. Центр был открыт в Челябинске в октябре 2023 года по Университетской Набережной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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