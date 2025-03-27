Гуцул обратилась за помощью к Путину

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, задержанная по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи. В своем обращении Гуцул призвала его применить все доступные механизмы для оказания давления на правительство Молдавии с целью ее немедленного освобождения. Она отметила, что вынуждена обратиться к президенту РФ, который неизменно выступал в защиту прав гагаузского народа.
«От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения», — передала сообщение Гуцул через своих адвокатов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта. Сообщается, что она планировала вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. По данным Генеральной прокуратуры Молдавии, глава Гагаузии будет находиться под стражей 72 часа. Причиной послужило наличие у Гуцул запрета на выезд из страны. Началось расследование.
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