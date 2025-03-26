Челябинские депутаты окончательно перекроили карту региона

В Челябинской области завершена реформа по преобразованию в муниципальные округа всех районов региона. Депутаты заксобрания региона 27 марта изменили статус последних десяти районов.
«На заседании заксобрания преобразованы в округа оставшихся десять районов региона. Это Агаповский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Троицкий, Уйский и Чебаркульский районы», — сообщает корреспондент URA.RU.
Реформа стартовала в 2022 году, когда в округ был преобразован Коркинский район. В 2024 году округами стали Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы. В феврале текущего года статус поменяли Кусинский и Ашинский районы. 13 марта преобразованы в округа Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Увельский и Чесменский районы.
Районам, преобразованным в округа в этом году, предстоит процесс формирования органов муниципальной власти. Это выборы собраний депутатов, которые состоятся в сентябре, и затем — новых глав округов.
Реформа проводится по инициативе губернатора Алексея Текслера. Курирует ее проведение вице-губернатор Роман Воллерт.
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