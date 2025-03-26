26 марта 2025

Челябинские депутаты окончательно перекроили карту региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Все районы Челябинской области стали округами по решению депутатов
Все районы Челябинской области стали округами по решению депутатов Фото:

В Челябинской области завершена реформа по преобразованию в муниципальные округа всех районов региона. Депутаты заксобрания региона 27 марта изменили статус последних десяти районов.

«На заседании заксобрания преобразованы в округа оставшихся десять районов региона. Это Агаповский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Троицкий, Уйский и Чебаркульский районы», — сообщает корреспондент URA.RU.

Реформа стартовала в 2022 году, когда в округ был преобразован Коркинский район. В 2024 году округами стали Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы. В феврале текущего года статус поменяли Кусинский и Ашинский районы. 13 марта преобразованы в округа Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Увельский и Чесменский районы.

Районам, преобразованным в округа в этом году, предстоит процесс формирования органов муниципальной власти. Это выборы собраний депутатов, которые состоятся в сентябре, и затем — новых глав округов.

Реформа проводится по инициативе губернатора Алексея Текслера. Курирует ее проведение вице-губернатор Роман Воллерт.

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В Челябинской области завершена реформа по преобразованию в муниципальные округа всех районов региона. Депутаты заксобрания региона 27 марта изменили статус последних десяти районов. «На заседании заксобрания преобразованы в округа оставшихся десять районов региона. Это Агаповский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Троицкий, Уйский и Чебаркульский районы», — сообщает корреспондент URA.RU. Реформа стартовала в 2022 году, когда в округ был преобразован Коркинский район. В 2024 году округами стали Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы. В феврале текущего года статус поменяли Кусинский и Ашинский районы. 13 марта преобразованы в округа Аргаяшский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Кунашакский, Нагайбакский, Октябрьский, Сосновский, Увельский и Чесменский районы. Районам, преобразованным в округа в этом году, предстоит процесс формирования органов муниципальной власти. Это выборы собраний депутатов, которые состоятся в сентябре, и затем — новых глав округов. Реформа проводится по инициативе губернатора Алексея Текслера. Курирует ее проведение вице-губернатор Роман Воллерт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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