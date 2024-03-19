Депутаты перекроят карту Челябинской области

Депутаты законодательного собрания Челябинской области преобразуют Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы в округа. Такая информация содержится в повестке сессии заксобрания, которая запланирована на 28 марта.
«О проекте постановления законодательного собрания Челябинской области «Об административно-территориальном преобразовании Пластовского района в Пластовский округ». О проекте закона Челябинской области «О статусе и границах Пластовского муниципального округа», — такие пункты содержатся в повестке заседания. Аналогичные нормативные акты планируется принять в отношении Саткинского и Нязепетровского муниципальных районов.
После принятия постановлений появятся Пластовский, Саткинский и Нязепетровский муниципальные округа и исчезнут границы нынешних внутрирайонных поселений. Будут ликвидированы советы депутатов внутрирайонных городских и сельских поселений, вместо их администраций появятся территориальные отделы муниципального округа.
Преобразование трех муниципальных районов в округа было инициировано в сентябре 2023 года губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. В 2022 году процесс преобразования в округ, только не муниципальный, а городской, завершился в Коркинском районе. Появление единого округа вместо нескольких внутрирайонных муниципалитетов позволило прекратить их противостояние и избавило территорию от лишней бюрократической волокиты.
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