Депутаты перекроят карту Челябинской области

Три района Челябинской области преобразуют в округа
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Зал законодательного собрания после ремонта. ЗСО. Челябинск, зал заседаний зсо, депутатский зал
Депутатам заксобрнаия Челябинской области предстоит принять документы, преобразующие районы в округа Фото:

Депутаты законодательного собрания Челябинской области преобразуют Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы в округа. Такая информация содержится в повестке сессии заксобрания, которая запланирована на 28 марта.

«О проекте постановления законодательного собрания Челябинской области «Об административно-территориальном преобразовании Пластовского района в Пластовский округ». О проекте закона Челябинской области «О статусе и границах Пластовского муниципального округа», — такие пункты содержатся в повестке заседания. Аналогичные нормативные акты планируется принять в отношении Саткинского и Нязепетровского муниципальных районов.

После принятия постановлений появятся Пластовский, Саткинский и Нязепетровский муниципальные округа и исчезнут границы нынешних внутрирайонных поселений. Будут ликвидированы советы депутатов внутрирайонных городских и сельских поселений, вместо их администраций появятся территориальные отделы муниципального округа.

Преобразование трех муниципальных районов в округа было инициировано в сентябре 2023 года губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. В 2022 году процесс преобразования в округ, только не муниципальный, а городской, завершился в Коркинском районе. Появление единого округа вместо нескольких внутрирайонных муниципалитетов позволило прекратить их противостояние и избавило территорию от лишней бюрократической волокиты.

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Депутаты законодательного собрания Челябинской области преобразуют Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы в округа. Такая информация содержится в повестке сессии заксобрания, которая запланирована на 28 марта. «О проекте постановления законодательного собрания Челябинской области «Об административно-территориальном преобразовании Пластовского района в Пластовский округ». О проекте закона Челябинской области «О статусе и границах Пластовского муниципального округа», — такие пункты содержатся в повестке заседания. Аналогичные нормативные акты планируется принять в отношении Саткинского и Нязепетровского муниципальных районов. После принятия постановлений появятся Пластовский, Саткинский и Нязепетровский муниципальные округа и исчезнут границы нынешних внутрирайонных поселений. Будут ликвидированы советы депутатов внутрирайонных городских и сельских поселений, вместо их администраций появятся территориальные отделы муниципального округа. Преобразование трех муниципальных районов в округа было инициировано в сентябре 2023 года губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. В 2022 году процесс преобразования в округ, только не муниципальный, а городской, завершился в Коркинском районе. Появление единого округа вместо нескольких внутрирайонных муниципалитетов позволило прекратить их противостояние и избавило территорию от лишней бюрократической волокиты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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